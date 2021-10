Accessoires de cuisine: l'heure du thé

S’offrir une pause autour d’une tasse de thé, quelle alléchante idée pour réchauffer une fraîche journée d’automne qui nous enveloppe de ses chaudes couleurs !

Blanc immaculé

Photo courtoisie, Linen Chest

Les accessoires à thé Sophie Conran par Portmeirion, dévoilant leurs parois courbées et leurs surfaces ondulées, rappellent les charmes de la poterie traditionnelle. Pot à crème, sucrier, différents modèles de tasses et théière en porcelaine s’inviteront joliment à votre table, quel que soit son style.

► linenchest.com > De 13,95 $ à 59,95 $

Distingué tout-en-un

Photo courtoisie, Wayfair

L’heure du thé en solitaire n’aura jamais été aussi distinguée, avec cet ensemble tout-en-un en porcelaine fine signé Royal Albert. Ce modèle bleu tendre, décoré de roses, de pois et de bordures dorées, se compose d’une théière élégamment déposée sur une tasse, puis sur une soucoupe. Quel délicieux cadeau pour l’amateur de thé !

► wayfair.ca > 209,99 $

En contraste

Photo courtoisie, EQ3

Avec son intérieur blanc et lisse et son extérieur noir et mat, cet ensemble en grès Botra, conçu et fabriqué au Vietnam, fait place aux contrastes ! L’ensemble comprend une théière avec un filtre, une tasse, un crémier et un sucrier. Pour un rituel des plus minimalistes !

► eq3.com > 79,95 $

Des airs rétro

Photo courtoisie, Linen Chest

Fabriquées en grès résistant et ornées de traces d’usures intentionnelles, cette théière et ces tasses d’allure ancienne nous font réaliser un retour dans le temps. On s’imagine aussitôt savourer une boisson chaude près de la cuisinière au bois.

► linenchest.com > De 5,95 $ à 34,95 $

Rituel du thé japonais

Photo courtoisie, Camellia Sinensis

Le plateau de service en bambou, appelé bateau, sert à recueillir l’eau lors des rituels de thé. La théière japonaise Kyusu (275 ml) en céramique est dotée d’une poignée latérale et d’un filtre à mailles serrées. Elle se trouve près de la tasse en céramique Yunomi (180 ml) et de la boîte à thé Kabazaiku (425 ml), fabriquée en bois de cerisier laqué.

► camellia-sinensis.com > Plateau (45 $), théière (26 $), tasse (20 $), boîte (180 $)