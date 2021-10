L’impact québécois à Syracuse

L’Université Syracuse a opté de faire confiance à des Québécois il y a deux ans en offrant des bourses d’études au joueur de ligne à l’attaque Matthew Bergeron et au secondeur Geoffrey Cantin-Arku. Le pari a rapporté puisque les deux joueurs ont rapidement trouvé leur niche avec l’institution située dans l’état de New York et le receveur Damien Alford s’est joint au duo l’an dernier.

Matthew Bergeron n’a pas tardé à faire du bruit dès son arrivée avec l’Orange. En 2019, il a été le premier joueur de première année à commencer un match à la position de bloqueur. Du jamais vu depuis 2002 à Syracuse, inutile de préciser que Bergeron a montré une très grande capacité d’adaptation pour faire la transition des Filons de Thetford au terrain du Carrier Dome.

«Je ne suis plus le même joueur qu’à mon arrivée ici. Je me faisais brasser physiquement et ce n’est plus le cas. J’ai travaillé très fort à la salle d’entraînement pour développer plus de puissance et ça se voit dans mon jeu», explique le colosse de six pieds cinq pouces et 315 livres.

Le natif de Victoriaville a commencé les 21 derniers matchs de sa formation et il assure que Syracuse ne ressemble en rien à l’équipe qui n’a enregistré qu’un seul gain en 2020.

«C’est le jour et la nuit sur la ligne à l’attaque. Les gars ont une bien meilleure chimie et je pense qu’on peut faire du bruit dans notre conférence.»

Lors de la seconde semaine du calendrier universitaire, le site Pro Football Focus a attribué à Bergeron la meilleure note sur la protection de passe parmi tous les joueurs de ligne offensive de division un. Une reconnaissance qu’il voit bien entendu d’un bon oeil.

«Ça fait toujours plaisir, mais il y a encore beaucoup d’aspects de mon jeu que je veux travailler. Je dois améliorer la vitesse de mes pieds si je veux atteindre mon rêve qui est de jouer dans la NFL. Pour l’instant, j’apprécie chaque moment à Syracuse. C’est un privilège de jouer dans les stades de division un, c’est un très faible pourcentage d’athlètes qui atteignent ce niveau.»

Un poisson dans l’eau

Le secondeur de Lévis Geoffrey Cantin-Arku voit les choses du même angle que son compatriote de la ligne à l’attaque. Il ne doute aucunement de sa progression depuis son arrivée avec l’Orange. Il a commencé 10 des 11 parties de la saison 2020.

Photo courtoisie Orange de Syracuse

«Je m’améliore chaque jour. Physiquement, je suis rendu un homme. C’est un rêve d’être ici et d’avoir l’occasion de jouer devant autant de monde, d’avoir des recruteurs qui scrutent les parties et de compétitionner face à d’autres athlètes de talent», mentionne le produit des Élans de Garneau.

Le secondeur extérieur de six pieds quatre pouces et 230 livres voit cependant un peu moins de temps de jeu que la dernière saison. Un aspect avec lequel il refuse de s’en faire.

«Les résultats de l’équipe passent en premier. Il y a eu plusieurs nouveaux joueurs qui sont arrivés avec la formation et je suis encore dans les plans. Ça me permet de joueur sur les unités spéciales.»

La confrérie

Avoir trois Québécois dans la même formation NCAA amène également la création d’un lien spécial entre ceux-ci. Cantin-Arku n’hésite pas à parler carrément d’une deuxième famille.

«On s’entraîne, on mange, on pratique ensemble chaque jour. On passe également beaucoup de temps à l’extérieur du terrain à se voir. Si l’un de nous a une moins bonne journée, on est là pour lui remonter le moral et le supporter. Ce sont mes frères.»

La pandémie a compliqué la tâche de nos trois Québécois qui n’ont pas vu leur famille respective depuis deux ans. Ça peut devenir encore plus difficile par moments quand ils remarquent que leurs coéquipiers reçoivent le support de leurs proches aux parties à domicile.

«C’est certain que ce n’est pas facile et on utilise la technologie pour parler à nos familles respectives. J’ai simplement hâte que nos proches puissent venir au stade sans avoir aucun problème de voyagement. Je sais que mes parents ont terriblement hâte de venir me voir jouer», termine le Lévisien, qui avoue que la pandémie a probablement amplifié la proximité entre les trois Québécois.

L’Orange de Syracuse possède actuellement une fiche de trois victoires et deux défaites et ils reçoivent la visite samedi des Demon Deacons de Wake Forest qui sont classés 19e aux États-Unis.

Un départ surprenant

Le maraudeur Ben Labrosse faisait également partie du contingent québécois de Syracuse en début de saison. Le produit des Cheetahs de Vanier a décidé de quitter la formation après la troisième semaine d’activités même s’il était partant lors du match d’ouverture. Un départ qui n’était pas prévu selon le secondeur québécois.

«Je ne connais pas les raisons du départ de Ben et ça lui appartient. Tout ce que je sais, c’est que c’est un excellent joueur de football et il avait sa place dans l’équipe. Il n’y a pas eu d’avertissement.»

La réserve de talent inexploitée de Damien Alford

Photo courtoisie Orange de Syracuse

Le Montréalais Damien Alford s’est joint à l’Université Syracuse en 2020. Un peu moins connu du monde footballistique québécois en raison du fait qu’il s’est expatrié en Floride immédiatement après son passage à l’école secondaire Dalbé-Viau, il demeure que le grand receveur de six pieds six pouces et 215 livres commence à peine à prendre conscience de l’immensité de son talent.

«Mon passage en Floride à McArthur après mon football secondaire au Québec a été grandement bénéfique. J’ai appris à devenir beaucoup plus compétitif et à être plus agressif sur le terrain. C’est vraiment là que j’ai appris à me faire confiance.»

À ses débuts à Syracuse en 2020, le receveur contribue modestement aux performances offensives et s’est véritablement en 2021 qu’il commence à prendre sa place.

«Je progresse normalement et je sens que les entraîneurs me font de plus en plus confiance. Ils m’envoient plus souvent sur des tracés en profondeur.»

Alford a même connu les joies d’un premier touché cette saison lorsqu’il a capté une passe de 73 verges face à Albany. Il refuse toutefois de s’emballer et il croit fermement qu’il est encore loin d’avoir atteint son plein potentiel.

«C’est bien de montrer que tu peux faire des gros jeux. Je pense cependant que la confiance se bâtit aux entraînements. C’est là que se construit un joueur de football et je pense qu’il me reste encore beaucoup à accomplir de ce côté avant d’atteindre un plateau», mentionne celui qui entretient les objectifs simples de décrocher un diplôme et de se rendre le plus loin possible au football.

Une surprise

Le Montréalais, qui possède un nom à consonance anglophone, a d’ailleurs surpris plusieurs coéquipiers lorsqu’il s’est mis à parler français dans le vestiaire de l’Orange avec ses comparses du Québec.

«Ils ont assumé que je parlais seulement anglais. Une petite erreur de leur part. Ça demeure que j’ai beaucoup de plaisir à avoir des compatriotes du Québec dans le vestiaire. Nos coéquipiers essaient même d’apprendre le français avec nous quand on communique en français.»

