MLS: un joueur suspendu pour avoir parié sur des matchs

Le milieu de terrain du Sporting de Kansas City Felipe Hernandez a été suspendu pour le reste de la saison 2021 pour avoir parié sur deux matchs de la Major League Soccer (MLS).

Le circuit Garber a annoncé cette nouvelle par voie de communiqué, vendredi, deux mois après avoir amorcé une enquête pour une violation directe d’un des règlements de la ligue.

Celle-ci s’est entamée le 5 juillet dernier, alors que l’athlète de 23 ans a fait part à son organisation de ses craintes quant à sa sécurité personnelle en raison de ses dettes de jeu. Hernandez avait été suspendu avec effet immédiat, tandis que la MLS et le Sporting s’étaient assurés que le joueur reçoive le soutien nécessaire.

Engagé par la MLS pour effectuer une enquête indépendante, le cabinet d’avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a découvert que Hernandez avait parié sur deux rencontres auxquelles il n’avait pas pris part alors qu’il était un membre actif du Sporting de Kansas City.

Les activités du joueur originaire de la Colombie n’ont pas eu d’impact sur l’issue des rencontres sur lesquelles il a placé des paris, a conclu le cabinet.

Hernandez, qui a coopéré pleinement à l’enquête, pourra réintégrer la ligue le 1er janvier 2022.

Formé au club par le Sporting, le milieu de terrain a disputé 24 matchs en carrière depuis qu’il a fait ses débuts au cours de la saison 2019. Cette année, Hernandez a disputé six duels, dont quatre à titre de partant, amassant un but et deux passes décisives.