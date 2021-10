Québec solidaire froisse les Hurons-Wendat

Le grand chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent, dénonce le «manque de respect flagrant» de Québec solidaire venu à Wendake vendredi demander un statut particulier pour les langues autochtones sans l’avoir consulté.

«Seules les communautés ou les nations ont l'autorité de se prononcer sur nos langues et de façon encore plus globale sur toutes questions relatives à nos cultures», a-t-il indiqué sur sa page Facebook.

Il reproche également au parti d’avoir procédé à cette annonce sans avertir la Nation huronne-wendat, «un manque de respect flagrant» à ses yeux.

«J'invite les leaders de Québec solidaire à consulter véritablement les nations autochtones, et ce, dès maintenant», insiste-t-il.

«Je m’en excuse»

«Mon bureau a échangé jeudi avec le Conseil de la Nation huronne-wendat au sujet de notre visite. J'aurais dû le faire avant et je m'en excuse auprès du grand chef Vincent», a réagi sur Twitter la porte-parole de Québec solidaire en matière d’affaires autochtones, Manon Massé.

«La proposition qu'on a faite ce matin exige que le gouvernement du Québec s'assoie rapidement avec les représentants des nations pour protéger et promouvoir les langues autochtones. C'est le cœur de notre démarche», ajoute-t-elle.

En conférence de presse, plus tôt, Manon Massé et l’autre porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, étaient venus demander au gouvernement Legault d’adopter une Loi sur les langues autochtones, en collaboration avec les représentants des nations autochtones.

Un OQLF autochtone

Selon le parti, cette loi devrait permettre de reconnaître un statut particulier aux langues autochtones, de garantir leurs droits linguistiques et finalement de fonder une Maison des langues autochtones à l’image de l’Office québécois de la langue française (OQLF).

«Cet automne, l'Assemblée nationale va enfin poser des gestes importants pour protéger le français. Je demande à François Legault et au ministre Lafrenière d'ouvrir un autre chantier avec les Premières Nations et Inuit pour réparer des siècles d'assimilation et protéger concrètement les onze langues autochtones», avait alors déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.