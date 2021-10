Un encan pour elles

Tout le mois d’octobre, le mouvement Québec ville en rose de la Fondation du CHU de Québec bat son plein! Présentée par Québecor et sous la présidence d’honneur de William Trudel, président-fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, cette dixième édition au profit du Centre des maladies du sein s’annonce prometteuse!

En effet, il y a du nouveau au programme avec la tenue de l’encan interactif grand public, présenté par Beneva, née du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance. Saisissez cette occasion privilégiée d’appuyer la cause et de célébrer 10 ans de générosité en faisant cadeau ou en vous offrant un lot parmi une multitude de choix attrayants, pour tous les goûts!

Les fonds récoltés resteront ici, à Québec, puis serviront à acquérir de l’équipement hautement technologique, à financer des projets de recherche et à humaniser les soins.

► Contribuez à un petit bonheur pour elles en enregistrant vos mises d’ici le 31 octobre au macause.com/qvr/encan.