Un flagrant manque d’ambitions pour le logement social

La campagne électorale bat son plein partout au Québec. Les promesses fusent, les candidats et candidates en profitent pour nous brandir à tout vent leurs « couleurs » à travers leurs annonces et leurs plates-formes. Mais un constat s’impose : le logement social n’est pas une priorité pour les partis en lice pour la Ville de Québec.

À travers les dernières semaines, les candidats et candidates nous ont semé, ici et là, quelques propositions. Certains et certaines s’avancent sur un nombre de logements sociaux à bâtir ou sur des pourcentages d’inclusion de logements sociaux ou abordables à intégrer dans les nouvelles constructions, d’autres réitèrent leur volonté de poursuivre la voie tracée par la Vision de l’Habitation créée par l’administration sortante, de continuer à investir dans une réserve de terrains. D’autres osent même garder le silence sur cet enjeu.

Urgence

L’urgence d’agir pour le logement social n’est plus à démontrer. Des milliers de personnes dans la ville de Québec peinent à se loger convenablement. Selon les dernières données disponibles, ce sont 20 620 ménages de la ville de Québec qui paient plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Également, les loyers coûtent chers : pour l’agglomération de Québec le loyer moyen pour un 4 et demi est de 908 $ par mois.

Mais si les projets stagnent, si le nombre de logements sociaux n’a pas répondu aux attentes dans les dernières années, c’est aussi parce que le gouvernement provincial de François Legault n’a pas annoncé de nouvelle programmation de logements sociaux (ou très peu) dans les derniers budgets. On apprenait récemment que, pour l’ensemble du Québec, seulement 739 nouveaux logements sociaux et communautaires ont été réalisés pour l’année 2020-2021.

Il ne faudrait pas que les partis politiques s’inspirent trop longtemps de l’inefficacité du gouvernement de la CAQ et se mettent à faire preuve de beaucoup plus d’ambition pour le logement social.

Parce que sans la fixation de cibles ambitieuses, sans politique d’inclusion de logements sociaux incluant un minimum de 30 % dans toutes nouvelles constructions privées, sans un engagement ferme et une bonification assurée de la réserve de terrains, sans solution structurante et globale pour palier à l’inertie du gouvernement provincial, l’après 7 novembre risquera de ressembler à changer « quatre trente sous pour une piastre » pour les mal-logé·e·s.

Marie-Ève Duchesne et Vincent Baillargeon

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste