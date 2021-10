Une aide de 900 000 $ pour les femmes immigrantes victimes de violence conjugale

Québec a investi 900 000 $ dans un projet pilote pour appuyer les organismes qui luttent contre la violence envers les femmes immigrantes.

Ainsi, 15 organismes se partageront une aide financière de 900 000 $ destinée, notamment, à promouvoir la présence d'intervenantes communautaires interculturelles (ICI) dans les régions du Québec.

Ces intervenantes feront de l'accompagnement personnalisé auprès de femmes immigrantes, en offrant par exemple de l'information et de la sensibilisation quant aux relations saines et égalitaires, et en assurant la liaison entre les femmes et les services spécialisés en matière de violence envers les femmes.

«Malheureusement, les femmes sont [surreprésentées] parmi les victimes de violence, surtout les femmes immigrantes [...] Pour beaucoup de femmes immigrantes, un meilleur accompagnement s'avère nécessaire afin de mieux répondre à leurs besoins et pour prévenir plus efficacement la violence commise à leur endroit», a déclaré vendredi la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, par voie de communiqué.

Cette initiative, qui s'inscrit dans les actions du Plan d'action gouvernemental en violence conjugale 2018-2023, sera par la suite évaluée pour en mesurer l'efficacité en matière d'interventions.

