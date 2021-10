Vladimir Guerrero fils pourrait obtenir un prix important

Le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils est en lice pour le prix Hank-Aaron, décerné au meilleur baseballeur de la saison en attaque des ligues Nationale et Américaine.

Dans celle-ci, l’athlète de 22 ans est en lutte avec six autres hommes pour cette récompense qui sera accordée à la suite d’un vote tenu auprès d’un panel formé de membres du Temple de la renommée et d’un autre destiné au public et organisé en ligne. Ses concurrents sont Aaron Judge (Yankees de New York), Shohei Ohtani (Angels de Los Angeles), Salvador Perez (Royals de Kansas City), Jose Ramirez (Indians de Cleveland), Matt Olson (Athletics d’Oakland) et Cedric Mullins (Orioles de Baltimore).

Du côté de la Nationale, les candidats sont Fernando Tatis fils (Padres de San Diego), Juan Soto (Nationals de Washington), Bryce Harper (Phillies de Philadelphie), Paul Goldschmidt (Cardinals de St. Louis), Brandon Crawford (Giants de San Francisco), Freddie Freeman (Braves d’Atlanta) et Nick Castellanos (Reds de Cincinnati).

En 2021, Guerrero fils a conservé une moyenne au bâton de ,311, totalisant 48 circuits et 111 points produits. Il a d’ailleurs obtenu la deuxième meilleure récolte de longues balles de l’histoire pour un joueur des Jays.

La récompense a été remise par le baseball majeur dès 1999, mais il s’agira de la première fois que le prix est décerné depuis le décès d’Aaron, le 22 janvier dernier. L’identité du gagnant sera dévoilée pendant la prochaine Série mondiale.