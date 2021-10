CHAMPAGNE, Gaétane



Dans la tranquillité de sa chambre, s'est éteinte paisiblement au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 4 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, dame Gaétane Champagne, fille de feu monsieur Marc Champagne et de feu dame Adrienne Doyon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.suivie de l'inhumation au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc, Micaelle (David Roberge), Carl (Nicole Caron), Josée (Eric Rochefort) et Eric; ses petits-enfants : Maxime Boissy, Cynthia Boissy (Dominic Perron) et Carolane (Brian Dawson); ses arrière-petits-enfants : William et Loic; le père de ses enfants : Roger Boissy, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs : Anny et Paula.Le destin est venu réunir l'esprit et le corps de Gaétane pour qu'elle puisse à nouveau, dans une autre dimension, cheminer comme une seule femme dans sa prochaine étape de vie. Soyons heureux pour elle de cette réunion du corps et de l'esprit. La famille tient à remercier pour leur soutien le personnel soignant qui l'ont si bien entourée pendant sa dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4, tel. : 1 800 567-8563, https://www.coeuretavc.ca/.