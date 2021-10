GOULET, Gaétan



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Gaétan Goulet, époux de madame Céline Isabel, fils de feu Philippe Goulet et de feu Rolande Veilleux. Il demeurait à Québec.le vendredi 15 octobre 2021, de 19h à 22h.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance. Outre son épouse, Céline Isabel, il laisse dans le deuil ses fils : feu Steeve, Yannick (Mylène) et Danny (Marie-Ève); ses belles-filles : Isabelle (Steeve), Karyne (Eric) et Marie-Christine (Benoit Marc); ses petits-enfants : Ariane, Samuel, Anthony, William, Sara-Maude, Léa, Lydia, Derek, Félix-Antoine et Alice; son arrière-petite-fille Lydia-Rose. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Denis (Yolande), Nicole (Aimé), Monique (Romain), feu Hélène (Murielle), Marcel (Diane), Doris (Yvon), Julie et Francis; ses belles-sœurs : feu Louisette (Daniel), Gaétane (feu Richard), Loraine (Pascal) et Suzanne (Pierre) ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Gaétan était unique par sa personnalité et son sens de l'humour exceptionnels. Grandement apprécié de tous, il laissera un grand vide dans nos cœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.