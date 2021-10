GOUPIL, Denise Brochu



Elle était une femme douce, sensible, généreuse, d'un coeur immense et d'un dévouement sans bornes. Ainée d'une famille de 9 enfants, ses valeurs familiales bien ancrées ont forgé sa vie. Elle a été une maman affectueuse pour ses 2 fils et une grand-maman comblée par ses 2 petits-enfants. Sa carrière d'enseignante au primaire à Québec, durant 37 ans, l'a vue travailler sans relâche avec comme indéfectible ligne de conduite: " Un travail méritant d'être fait, mérite d'être bien fait". Durant sa 2e carrière, à la gestion du Camping Guilmette à Beaumont, durant 24 ans, en plus de ses nombreuses responsabilités, elle avait à coeur d'y soutenir la vie de sa communauté d'ami(e)s campeurs. Elle amorçait à peine sa transition vers une réelle retraite, lorsque la maladie a fait basculer sa vie de façon irrémédiable en 2020. Le cancer ayant hanté ses pensées depuis qu'il avait emporté son époux en 1972, ne lui a laissé aucune chance durant la dernière année de sa vie.À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 4 janvier 2021, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédée madame Denise Brochu Goupil, épouse de feu monsieur Jean-Marie Goupil, fille de feu madame Annette Willett et de feu monsieur Aimé Brochu. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu François Goupil et Alain Goupil; ses petits-enfants: Gabriella et Nathan; ses frères et sœurs: Nicole (André Lavoie), Louise (Michel Vaudreuil), Claudette, Jean (Nancy Morest), Francine (Simon Béliveau), Diane (Jacques Turmel), André (Dina Joubert) et Sylvie; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines; sa grande amie Violette Bargoné et plusieurs autres ami(e)s, tout particulièrement du Camping Guilmette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au sous-sol dede 9 h 15 à 10 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Gervais-de-Bellechasse par la suite. Un remerciement particulier est exprimé au personnel de l'aile Signature de la résidence Margo, ainsi qu'au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone: 418 903-6177, site Web: www.mspdulittoral.com.