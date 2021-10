TRUDEL, Madeleine Rochette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Madeleine Rochette, épouse de feu monsieur Raymond Trudel. Née à Québec, le 8 août 1931, elle était la fille de feu dame Thérèse Drouin et de feu monsieur Charles Rochette. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.L'urne funéraire sera par la suite portée en terre au cimetière Fargy, en présence de la famille proche.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Anne Gagnon), Marc, René (Marie-Claude Roy), Annie (Bruce Hutchison); ses petits-enfants: Laurence Trudel (Pierre-Luc Bouchard), Cloé Trudel, Delphine Trudel, Aurélie Trudel, Joshua Trudel-Triantafillou, William Trudel-Triantafillou. Eva Trudel-Triantafillou; son arrière-petite-fille Béatrice; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Louis (feu Odette Roy), René (feu Suzanne Fortier), Hélène (Yves Dansereau), François (Daniel Simard), Louise Simard (feu Denis), Patricia Croteau (feu Pierre); de la famille Trudel: Thérèse (feu Guy Laberge) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Madeleine était également la sœur de: Micheline (Albert Chamberland), Pauline (Guy Roy) et la belle-sœur de: Jean Trudel, Rollande Trudel (Georges Chamberland), Rita Trudel (Joseph Fitzback), Yvette Trudel (Maurice Drolet), Henri-Paul Trudel (Micheline Bédard), Edithe Trudel, Marguerite Trudel (Rosaire Therrien), Georges Trudel (Cécile Lapierrre), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél: 1-877-336-4443.