RATTÉ, Cécile Perron



À la Résidence Chanoine-Scott, le 21 Septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Cécile Perron, épouse de feu monsieur Roger Ratté et fille de feu de monsieur Joseph Perron et de feu madame Delvina Harvey. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Marie-Blanche (feu Maurice St-Michel) ainsi que Lucille (Marcel Paré); sa belle-sœur : Cécile Ratté; sa filleule : Jocelyne Perron ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ceux qu'elle aime : Cénarisse, Jean-Charles, Paul-Émile, Imelda, Marguerite, Louise, Simone, Léon et Marcellin. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.