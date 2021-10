MERCIER, Hélène



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 29 septembre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Hélène Merci, fille de madame Liliane Laroche et de feu monsieur Gérard Mercier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à laMaison Gominde 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Liliane; ses frères et sœurs: France (Bruno Jobin), Michel (Johanne Leclerc), Odette (Michel Dorais), Martin (Élaine Daigle), Paul (France Beaudoin) et Esther, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Saint Brigid's Home (Jeffery Hale), 1250, chemin Sainte-Foy, Québec (QC) G1S 2M6, Tél.: (418) 684-5333, web: www.jhsb.ca