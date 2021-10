ROBITAILLE, Roger



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 2 octobre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roger Robitaille, époux de feu madame Jeannine Proulx et conjoint de madame Jeannine Marcoux. Il était le fils de feu de monsieur William Robitaille et de feu madame Lucienne Côté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 11h à 14h.et de là au Mausolée du cimetière Saint-Charles pour la mise en crypte.. Il laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Carmen Ouellette), Denis (Hélène Martel), Suzie (René Martineau), Claude (Paul Lepage) et Marc (Sophie Lacroix); ses petits-enfants: David et Marie-Christine Robitaille; Stéphanie, Catherine et Isabelle Robitaille; Marie-Pier, Alex et Laurence Martineau; Thomas et Philippe Robitaille; ses arrière-petits-enfants: Edward, Milan, Juliette, Léa, Emy, Juliette, Théo et Elliot. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe: Pierre, Sylvie et Claude et leur conjoint, conjointe. Il était le frère de: feu Rita (feu Léopold), feu René (feu Suzanne) et Claude (sa conjointe Carmen, feu Yolande). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Proulx et Marcoux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumonie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, G1V 0B8, (418) 656-4999.