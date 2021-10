JOLIN, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Yvon Jolin, fils de feu Cyrille Jolin et de feu Maria Fortier. Il demeurait à Saint-Philémon.La famille recevra les condoléances à laà compter de 14h00.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants : Marilyn (Stéphane Brisson), Sarah; ses petits-enfants : Alexie, Kim et Cédric Brochu, Marilou et Abby Létourneau. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Marlaine Therrien ainsi que ses frères et sœurs : Claude (Colette Labrie), Doris, feu Hélène (feu Denis Labrie), Jeanne (feu André Talbot), Jacqueline (René Caron), feu Denise (Gilles Boutin), Jean-Guy, Michel (Diane Chabot) et Jacques. Il laisse également dans le deuil ses filleules Katie Nicol-Jolin et Josyanne Leblond ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s et plus particulièrement ses amis Alexandre Létourneau et Paul Pouliot. Remerciement spécial à Marc Warshaw pour son dévouement auprès d'Yvon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire