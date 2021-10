BARIL, Jules



À l'Hôpital de Thetford-Mines, le 24 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jules Baril, époux de feu dame Aurore Pelletier. Il était le fils de feu dame Cécile Rheault et feu monsieur Sylvio Baril. Il demeurait à Thetford- Mines.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sonia (Mario Coulombe) et Carole (Alain Cyr); ses petits-enfants: Yoan, Christelle et Catherine; ses frères et sœurs: Claire, feu Liliane, Estelle, Richard, Maurice, André, Réjeanne, feu Madeleine, feu Robert et Lionel; ses belles-sœurs: Annette, Ghislaine, Georgette et feu Thérèse ainsi que leur conjoint; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Château Bellevue et de l'Hôtpital de Thetford-Mines pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.