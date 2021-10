ROY, André



À l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 16 septembre 2021, est décédé à l'âge de 91 ans Monsieur André Roy, demeurant à Sorel-Tracy. Monsieur Roy laisse dans le deuil, son amie de cœur Madame Carmen Lemieux, ses enfants : feu Michel, Serge, Denis (Olive Cassandra Murray), Lyne (Réal Simard) et Sylvie (Gontrand Bérubé). Monsieur Roy laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Annie, Jean-François, Laurier, Marc-André, Jean-Michel, Julien, Valéry, ses arrière-petits-enfants, sa sœur : Thérèse (Jean-Charles Rousseau), sa belle-sœur Laurence Rousseau, son beau-frère Antoine Papillon, ainsi que plusieurs neveux nièces et autres parents et ami(e)s. La famille de Monsieur Roy recevra les condoléances au salonà compter de midi et demi.La famille désire remercier le personnel du 2D pour les bons soins prodigués.