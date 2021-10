ROY, Lily



Bonjour mes parents et amis, nièces et neveux, le jeudi 7 octobre dernier, j'ai quitté cette vie pour me jeter dans les bras du Seigneur à l'âge de 91 ans et 6 mois. Je laisse dans le deuil ma fille Suzanne Roy et son mari Pierre Roberge, le fils de Suzanne, Jean-Michel Guimont et sa conjointe Émilie Marcoux, le fils d'Annie, Jonathan Cloutier, son frère Jashua Cloutier et son épouse Kimberly Downin et leurs enfants Tyler et Carter. J'étais la soeur de feu Mariette (feu Pierre Boutin), feu Paul-Émile (feu Gertrude Boutin), Renelle, feu Lucille (feu Omer Giroux) et de feu Marie-Louis Roy (Georgette Giroux); ainsi que la belle-soeur de feu Marguerite, feu Émilienne, Aline (feu André Martel), feu Paul-Emile (feu Cécile Lessard), feu Marcel (Monique Breton), Pauline (Édouard Gagnon), Sr Gisèle, feu Marina, Maurice (Jocelyne Brochu), Monique (Jean Bouchard), André (Lise Chabot) et de Ginette (feu Raymond Valsecchi). Je suis très heureuse d'aller rejoindre mon mari adoré Fabien ainsi que ma fille Annie, tous les deux décédés. Ne soyez pas tristes, car je sais que mon Jésus m'accueille à bras ouverts en compagnie de tous les disparus que j'ai aimés. Tout le long de ma vie, j'ai témoigné de ma foi envers Jésus-Christ et la Sainte Eucharistie, le cadeau suprême qu'il nous a laissé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cheminé avec moi à travers mes études, mon enseignement, les nombreuses retraites et les messes. Un merci spécial à tous les prêtres qui ont contribué à mon épanouissement spirituel. Un merci spécial au Manoir du Quartier où j'ai reçu des soins extraordinaires. Je m'y suis fait de nombreux amis parmi les résidents et le personnel. J'ai retrouvé à cet endroit la paix, la sérénité et le réconfort dont j'avais besoin pour vous quitter doucement. Et finalement, à vous tous mes amis et amies, je vous assure que vous avez été chacun à votre façon un cadeau dans ma vie. Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance au personnel de l'hôpital St-Georges qui m'a prodigué les meilleurs soins à quelques reprises.et mes cendres seront déposées au columbarium du cimetière de L'Assomption, sous la direction duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 pour l'Hôpital de Saint-Georges.