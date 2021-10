Saison 2021-2022: voici l'analyse de la formation du Canadien

Il y a eu le coup de poker pour le repêchage d’expansion avec le Kraken et une opération à un genou. Le matin du dernier match préparatoire, Price a adhéré au programme d’aide de la LNH. Il s’absentera pour un minimum de 30 jours. Marc Bergevin a bon espoir de le revoir au jeu cette saison, mais l’aspect humain passera avant le hockey.

Il y a eu le coup de poker pour le repêchage d’expansion avec le Kraken et une opération à un genou. Le matin du dernier match préparatoire, Price a adhéré au programme d’aide de la LNH. Il s’absentera pour un minimum de 30 jours. Marc Bergevin a bon espoir de le revoir au jeu cette saison, mais l’aspect humain passera avant le hockey.

Allen n’a pas juste offert du repos à Price l’an dernier, il a obtenu plus de départs. À sa première saison à Montréal, le Néo-Brunswickois s’est avéré une excellente acquisition. Marc Bergevin a même trouvé une astuce pour s’assurer de ne pas le perdre au profit du Kraken. Advenant une absence plus longue pour Price, le 34 a-t-il l’étoffe d’un numéro un ?

Avec l’absence de Carey Price, le Québécois devient une police d’assurance intéressante. Il jouera le rôle de numéro deux aux côtés de Jake Allen. Il a seulement 24 ans et il a l’expérience de la LNH avec les Panthers. Au sein de l’organisation du CH, Marco Marciano, l’entraîneur des gardiens du Rocket, le connaît très bien.

Malgré une saison écourtée, Petry a atteint le plateau des 40 points pour une quatrième campagne d’affilée. En l’absence de Weber, l’Américain jouera un rôle encore plus considérable. Il sera le principal moteur à la ligne bleue en supériorité numérique.

Constance. C’est probablement le mot qui décrit le mieux Edmundson. À sa première saison à Montréal, le colosse de 6 pi 4 po et 227 lb a facilement dominé son équipe pour le différentiel à +28. Brendan Gallagher et Joel Armia étaient les suivants à +10. Blessé, il s’absentera toutefois pour les trois premières semaines de la saison.

Savard a réalisé un rêve en remportant la coupe Stanley. Il a coché un autre rêve cet été en signant un contrat avec l’équipe de son enfance pour les quatre prochaines saisons. Le Québécois gagnera le même salaire que Chiarot et Edmundson. Il remplira plusieurs missions défensives, mais il ne chaussera pas les mêmes patins que Weber.

