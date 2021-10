LEMAY, Adrienne St-Cyr



À l'IUSMQ, Québec, le 21 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Adrienne Lemay, épouse de monsieur René St-Cyr. Née à Alma, le 6 août 1940, elle était la fille de feu dame Simone Desmeules et de feu monsieur Adrien Lemay. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 14h à 16h30.Adrienne est allée rejoindre son petit-fils Charles et ses frères et sœurs: Magella, Jean-Paul, Rolande, Madeleine, Brigitte. Elle laisse dans le deuil ses filles: Caroline (Tony), Valérie (Daniel); ses petits-enfants: Thomas et Béatrice; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marc-André (Gisèle), Denise (Jean-Marc), Lise (Ghislain), Martin (Diane); tous les membres de la famille St-Cyr ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du L-2300 de l'IUSMQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de