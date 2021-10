Bromont, c’est plus de 140 kilomètres de sentiers

Très fréquenté pour le vélo de montagne, Bromont n’est pas aussi réputé pour la marche. Pourtant, ses sentiers, concentrés dans le parc des Sommets, s’étirent sur plus de 140 kilomètres dont la majorité est partagée avec la randonnée pédestre. C’est plus que le parc national du Mont-Orford !

« Pas besoin d’être un biker pour venir ici, m’a lancé François Gagnon, propriétaire et chef cuisinier du Pittstop Vélo-Café, une boutique de vélo de montagne où je me suis arrêté pour manger. Il y a aussi des marcheurs et des coureurs. » C’est d’ailleurs le Bromont Ultra ce week-end, une course en sentier renommée, lors de laquelle les marcheurs sont invités à laisser passer les coureurs et à les encourager.

J’ai pris un bol de poké au saumon puis un gâteau aux bananes avec chocolat et noix de Grenoble. Après avoir siroté un thé vert Sencha, je me sentais fin prêt pour emprunter un sentier.

S’orienter avec cartes et téléphone

Je suis passé par le bureau d’information touristique pour prendre une carte des sentiers. Les stationnements P2, P7 ou autres étant des points de départ, on peut les trouver avec Google sur notre téléphone.

Une fois sur le sentier, pour savoir où vous êtes en tout temps, utilisez sur votre écran la carte avec l’application Ondago, à télécharger avant la randonnée. Votre téléphone sert alors de GPS.

Vers les sommets

Si vous êtes un randonneur aguerri, voici trois sentiers moins fréquentés. Au parc des Sommets, dans le réseau de la montagne, on se rend au sommet du mont Spruce (P7) ou à celui du mont Horizon (P2), les deux étant coiffés d’un belvédère avec points de vue. Aller-retour : 5,4 km et 9 km.

À Bromont, montagne d’expériences (station de ski), on emprunte la Prétentieuse, des cordes nous aidant à monter les sections plus à pic. Aller-retour : 3,4 km.

À pied ou en vélo de montagne

Si vous êtes un randonneur occasionnel, empruntez plutôt la ceinture de randonnée (C1), un sentier large et plat avec plusieurs points de départ. Au cas où vous seriez tenté de vous initier au vélo de montagne, même avec des enfants, il est possible d’en faire la location et d’emprunter des sentiers faciles pour tous.

Parc des Sommets

Laissez-passer pour la marche (exclusivement en ligne) : 9,57 $ par adulte, 6,96 $ par jeune de 6 à 17 ans

(exclusivement en ligne) 9,57 $ par adulte, 6,96 $ par jeune de 6 à 17 ans Bromont, montagne d’expériences : gratuit pour la marche

gratuit pour la marche Navette Mobi vers les stationnements (deux trajets) : départ du stationnement Compton

(deux trajets) : départ du stationnement Compton Vélos de montagne à louer : Centre national de cyclisme de Bromont

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Un coin méconnu dans l’Nord

Si le parc régional de Val-David Val-Morin est très fréquenté par les marcheurs du côté de Val--David, étonnamment, il l’est beaucoup moins du côté de Val-Morin. C’est même méconnu. Je vous en reparle.

La Montagne coupée

À Saint-Jean-de-Matha, l’Abbaye Val-Notre Dame est entourée de 15 kilomètres de sentiers. Le No 2 est même accessible en fauteuil roulant ou en poussette. Gratuit. Magasin avec produits du terroir et de la forêt.

