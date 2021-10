Campbellton, capitale du saumon

Campbellton est située sur les rives de la baie des Chaleurs, au milieu des Appalaches qui figurent parmi les plus anciennes montagnes du monde. Cette ville se démarque à la fois par son pont de fer et par la place du saumon. On y retrouve un monument étincelant en acier inoxydable d’une hauteur de 8,5 m, incarnant le roi des poissons. L’ambiance qui règne à Campbellton correspond à une véritable capitale de la pêche au saumon. Les pêcheurs viennent de partout. Il s’agit aussi de la porte d’entrée du Canada Atlantique. Pour s’y rendre depuis Pointe-à-la-Croix au Québec, on emprunte le pont J.C. Van Horne. Ce pont impressionnant de 805 m, en acier, enjambe les flots de la rivière Restigouche. Le cours d’eau prend sa source au cœur des Appalaches et sillonne le territoire sur 200 km. Dans les années 1760, la rivière fut le théâtre de la célèbre bataille navale de la Ristigouche. En toile de fond, les montagnes déploient des panoramas à la fois surprenants et spectaculaires. Haut de 281,1 m, le mont Sugar Loaf demeure la randonnée par excellence dans la région. Au sommet, un belvédère aménagé offre une vue imprenable sur les environs. Une récompense bien méritée pour l’ascension !

Appareil : Mavic Air 2s (Drone)

Exposition : 1/6000 s à f/2.8

ISO : 100