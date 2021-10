LAMARRE, Yvon



A l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 octobre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Yvon Lamarre, époux de madame Evelyne Brind'Amour. Il était le fils de feu Gérard Lamarre et de feu Georgette Bouchard. Il demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifet de là au cimetière de Ste-Brigitte de Laval. Monsieur Lamarre laisse dans le deuil son épouse madame Evelyne Brind'Amour ; ses enfants : Maxime (Julie Dusseault, ses enfants Alexis et William) et Mathieu (Andréanne Dupont); son filleul : Dave Lamarre; sa fille de cœur Karolyn Bédard ; ses petits-enfants: Abigaël, Alicia et Elliot ; ses frères et sœurs : Lise (feu Claude Deschênes), Réjeanne (Gilles Dusseault), Ghislaine (Alain Magloire) et Johanne (Claude Carrier) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Nelson Brind'Amour (Johanne Godbout) et France Brind'Amour (feu André Bédard), Nicole Ménard (feu Jean-Marie Lamarre), Louis Blouin (feu Micheline Lamarre) et Nicole Mariage (feu Armand Lamarre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 8500 et du 4500 de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca