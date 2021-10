Chorba Turc (soupe aux boulettes de viande)

La chorba est une soupe turque à base de coriandre, de pois chiches et de viande. Hugo Saint-Jacques nous propose sa version avec des boulettes de bœuf et d’agneau. Faites confiance au chef et vous obtiendrez une soupe parfumée, savoureuse et réconfortante!

Portions : 4 | Préparation : 50 minutes

INGRÉDIENTS

Soupe

30 ml (2 c. à soupe) huile d’olive

250 ml (1 tasse) oignons, hachés

5 ml (1 c. à thé) paprika fumé

5 ml (1 c. à thé) paprika

2 branches de thym frais

5 ml (1 c. à thé) cumin moulu

1 clou de girofle

5 ml (1 c. à thé) coriandre moulue

2 gousses de cardamome, craquées

500 ml (2 tasses) dés de céleri de 3 mm

1 gousse d’ail, hachée

30 ml (2 c. à soupe) pâte de tomate

250 ml (1 tasse) tomates en dés (conserve)

2 pommes de terre, lavée et coupées en cubes de 3 mm

2 L (8 tasses) bouillon de boeuf

Sel et poivre

1 conserve de 400 ml pois chiche, rincés et égouttés

500 ml (2 tasses) petits pois verts surgelés

Sel et poivre

Boulettes

225 g (1/2 lb) boeuf haché

225 g (1/2 lb) agneau haché

1 oeuf battu

30 ml (2 c. à soupe) coriandre, ciselée

30 ml (2 c. à soupe) persil, haché

5 ml (1 c. à thé) ail, haché

30 ml (2 c. à soupe) chapelure de pain

Sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand chaudron, chauffer l’huile à feu moyen et faire revenir les oignons et les épices (les 2 paprika, le thym, le cumin, le girofle, la coriandre et la cardamome). Ajouter l’ail et le céleri, puis poursuivre la cuisson à feu moyen (1 minute). Poursuivre ensuite en ajoutant la pâte de tomate, les dés de tomates, les dés de pommes de terre et le bouillon de bœuf. Laisser ensuite cuire à feu doux (25 à 30 minutes) et assaisonner généreusement de sel et de poivre. Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients des boulettes et bien mélanger. Assaisonner généreusement et former ensuite une vingtaine de boulettes et les disposer sur une plaque de cuisson, préalablement tapissée de papier parchemin. Cuire à 350 oF (180 oC) au four (18 à 20 minutes). Retirer ensuite du four et terminer la cuisson des boulettes dans le bouillon de la soupe (5 à 7 minutes). Ajouter les pois chiches et les pois verts, puis poursuivre la cuisson (3 minutes). Servir accompagné d’une bonne tranche de pain de grains.