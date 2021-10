« Bonjour, monsieur Latreille, assoyez-vous ! L’assistante adjointe au vice-président des ressources humaines m’a dit que vous ne voulez pas être vacciné. C’est vrai ?

— C’est exact.

— Vous savez que selon le règlement Z-40-C, qui oblige tous les fonctionnaires fédéraux à se faire vacciner, vous pouvez perdre votre emploi si vous refusez ?

— Oui, mais moi, je fais du télétravail. Je ne suis jamais au bureau et je n’ai aucun contact avec le public. Je travaille de mon sous-sol, et la plupart du temps, je suis tout nu.

— Ça fait rien, vous devez vous faire vacciner pareil.

— Pourquoi ?

— Parce que. C’est la science qui veut ça.

— Ah, si c’est la science...

— Toutes nos décisions sont basées sur la science, monsieur Latreille. Toutes.

— Et si ma religion est contre le vaccin ?

— Ah, là, c’est pas la même chose ! Si vous croyez que votre ami imaginaire qui vit sur un nuage et qui a eu un enfant avec une vierge qui a été engrossée par un ange immortel et éternel vous interdit de vous faire vacciner, la science vous accommodera...

— Ma religion aura préséance sur la science ?

— Oui.

— C’est scientifique, ça ?

— Tout à fait. J’ai d’ailleurs moi-même un doctorat en sciences religieuses de l’Université de Montréal !

— Ah bon... Eh bien, moi, je crois que la campagne de vaccination est une opération bidon mise sur pied par Bill Gates pour nous implanter une puce électronique sous la peau.

— Désolé, mais ce n’est pas un motif d’exemption.

— Pourquoi ?

— Parce que c’est une théorie du complot, pas une religion. C’est trop farfelu.

— O.K., alors je crois que l’être humain a été créé en laboratoire par des extraterrestres qui ne croient pas aux vaccins.

— Rejeté. Ce n’est pas une religion, c’est une secte.

— Bon... Alors je crois que les buissons peuvent parler, que les morts peuvent ressusciter, qu’un homme a fait monter tous les animaux du monde dans une chaloupe et qu’un vieux en sandales a séparé la mer Rouge en deux.

— Ah, là, on parle !!! Là, ça a de l’allure ! Si vous croyez vraiment à ça, monsieur Latreille, vous n’aurez pas besoin de vous faire vacciner !

— Parce que c’est scientifique ?

— En plein ça !

— Bon, une bonne chose de faite ! Je peux partir ?

— Non, je dois vérifier si vos croyances sont sincères... Vous croyez vraiment à ça ?

— Oui.

— Vraiment, vraiment ?

— Oh oui. Fort, fort.

— Hmmmm... Quel ange a engrossé la Vierge Marie ?

— Gabriel Nadeau-Dubois ! Euh, non, excusez... Gabriel, l’ange Gabriel !

— Nommez trois objets : le pain qui contient le corps du Christ, le réceptacle dans lequel on met ce pain, et l’armoire dans laquelle on met le réceptacle.

— Hostie de ciboire de tabarnak, c’est bien dur, ça !

— Vous l’avez !

— Quoi ?

— Vous avez les trois réponses ! Allez en paix, monsieur Latreille ! Et n’oubliez pas : lorsque vous irez prier dans votre église avec 500 autres croyants comme vous, vous n’aurez pas besoin de passeport vaccinal !

— Ben viarge ! »