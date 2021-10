Fort pratique, mais potentiellement dangereux

L’usage d’un mirador vous permet de vous élever au-dessus de l’action, d’avoir une vue d’ensemble appréciable, de vous fondre dans le décor visuellement et sur le plan olfactif et d’avoir une bonne ligne de tir dans bien des cas.

Peu importe le modèle, qu’il soit adossé à un arbre, sur pattes, qu’il ait une échelle incorporée ou qu’on doive se servir de crochets ou de clous pour y monter, le but est de se hisser à trois ou quatre mètres de hauteur, sur une plateforme avec ou sans siège. Si vous deviez sauter volontairement de cette hauteur, de façon à tomber sur vos deux pieds, sur un terrain plat et gazonneux, vous pourriez vous faire mal à une cheville, au bas du dos, etc., voire vous fracturer un os.

Incident

Imaginez maintenant que vous tombiez après une fausse manœuvre, une perte de conscience, un malaise ou un vertige, après vous être endormi ou à cause d’une mauvaise installation de votre plateforme, etc., et que vous atterrissiez sur un terrain accidenté avec des roches, des souches, des arbrisseaux coupés en biseau, etc. Ce genre d’accident pourrait vous occasionner de graves blessures.

Si vous croyez que ce ne sont que des bobards qui n’arrivent qu’aux autres, dans des pays lointains, parlez-en à la famille et aux camarades de chasse d’Alain Robitaille, de Prévost. Samedi dernier, alors que cet homme de 64 ans chassait l’orignal à l’arbalète dans la région de Mont-Laurier, il est tombé de son tree stand et s’est littéralement cassé le cou. Ce valeureux nemrod, qui comptait plus de 50 ans d’expérience, est mort trois heures plus tard dans les bras d’un de ses partenaires. Sincères sympathies à toute la famille et aux proches de la part de l’équipe du Journal.

Pensez-y