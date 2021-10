Gagner un terrain ou une maison: un concours qui dépasse les attentes dans Chaudière-Appalaches

Afin de sauver son école primaire, la ville de Sainte-Apolline-de-Patton, dans Chaudière-Appalaches, a lancé un concours visant à attirer de jeunes familles.

Un concours a donc été organisé pour attirer de jeunes familles... Et le succès de l'opération séduction dépasse largement les attentes.

Deux prix sont en jeu : un terrain de 32 000 pieds carrés et une maison en location gratuite pendant un an.

La municipalité de 600 habitants a toutefois été surprise par la popularité du concours qui a pris fin le 30 septembre dernier. Près de 300 candidatures déposées ont ensuite été analysées.

«Il y avait six questions. Les jeunes devaient préciser quels étaient leurs projets de, vie, pourquoi ils devaient déménager. Donc il nous faisait parvenir ça, et à ce moment-là on étudiait les candidatures», a expliqué à TVA Nouvelles l’administrateur de la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny, Donald Veilleux.

Six finalistes ont été retenus et les gagnants seront tirés au sort.

Après le succès de ce concours, une liste des terrains à vendre dans le secteur sera mise sur pied afin d'attirer d'autres familles alors que certaines municipalités avoisinantes ont déjà signalé leur intention de suivre le pas de Sainte-Apolline-de-Patton