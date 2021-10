Geneviève Desbiens: de «Fifi Brindacier» à «What if...?»

Cheffe animation chez Squeeze Studio à Québec, Geneviève Desbiens a planché sur certains épisodes de «What if...?», série à succès de Marvel actuellement présentée via Disney+. La jeune femme nous entraîne dans son univers cinéma avec entrain entre deux batailles de super héros...

Geneviève, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

J’étais une grande admiratrice de «Fifi Brindacier» quand j’étais jeune, je m’étais même déguisée en elle pour l’Halloween. Quand le film était sorti au cinéma, j’étais très excitée et je suis allée le voir avec ma mère. L’une des choses qui m’a le plus marquée – et je ne sais pas comment elle a fait -, mais elle a réussi à obtenir le poster qu’il y avait à l’entrée du cinéma. J’ai eu la chance d’avoir une super grande affiche de «Fifi Brindacier» dans ma chambre!

Votre premier film marquant?

C’est «Le roi lion». J’ai aimé ce film parce qu’il décrit bien l’importance de la famille. L’importance de suivre les règles, aussi, même si on voit bien que, quand on sort des sentiers battus, on peut vivre des expériences qu’on n’aurait pas autrement. Ça montre aussi que, parfois, il faut savoir sortir de notre zone de confort pour se battre pour nos idéaux. [...] Je ne peux pas dire que j’ai toujours voulu faire de l’animation. C’est un domaine que j’ai découvert assez tard, alors que j’avais 28 ans. J’ai fait un bac en psychologie avant d’aller dans un domaine plus artistique, mais dès que j’ai plongé là-dedans, j’ai vraiment compris que c’était pour moi.

Et un plus récent?

«The Mitchells vs. the Machines» sur Netflix est venu me chercher et je suis sûre que c’est venu chercher beaucoup d’artistes numériques comme moi. C’est l’histoire d’une jeune fille un peu différente, un peu incomprise, mais c’est un beau cheminement tout au long du film.

Vos inspirations - films d'animation, films, artistes - pour «What if...?»?

Sur une série comme celle-là, basée sur des personnages qui existent déjà, on va visionner beaucoup de contenu original. On a visionné les films de Marvel pour être sûrs de bien comprendre l’essence des personnages. Il faut que les spectateurs reconnaissent, par leurs expressions, par leur personnalité, tous les personnages. On va étudier un peu les jeux d’acteur pour aller chercher les nuances.

Ton personnage préféré de Marvel?

Je crois que c’est Spider-Man, depuis que je suis jeune. Je l’avais découvert dans la série animée, j’avais beaucoup aimé les films avec Tobey Maguire.

Le premier film que vous avez vu toute seule - sans être accompagnée par un adulte - au cinéma?

Je me rappelle, juste après avoir eu mon permis de conduire, avoir emmené mon amie voir le deuxième «Twilight».

Votre premier «kick» au cinéma?

C’est sûr que dans le temps de «Twilight», j’étais Team Edward! Le vampire un peu mystérieux et protecteur, ça venait me chercher.

La trame sonore écoutée pendant votre adolescence?

Celle d’«Avatar», c’est un film tellement inspirant.

Une réplique de film que vous aimeriez voir sur votre pierre tombale?

Une réplique de Sirius Black dans «Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban»: «Ceux qui nous aiment ne nous quittent jamais». Je voudrais que les gens, sur ma tombe, sachent que c’est important de continuer leur vie et que je vais toujours être avec eux.