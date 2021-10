Absence de Carey Price: ces athlètes de haut niveau ont parlé de santé mentale

La santé mentale chez les athlètes a été l’un des principaux sujets de discussion au cours des derniers mois dans le monde du sport. Cette semaine, le nom de Carey Price s’est ajouté à la liste des sportifs de haut niveau qui sont allés chercher de l’aide psychologique.

«Dans l’imaginaire québécois, dans notre société, on parle du gagnant, du guerrier» quand il est question des héros sportifs, relève le psychologue sportif Bruno Ouellette, membre de l’Ordre des psychologues du Québec.

Mais cette image change peu à peu. Et les athlètes qui ont fait la lumière sur leurs problèmes de santé mentale au cours des dernières années en inciteront d’autres à le faire, se réjouit la Dre Amélie Soulard, psychologue et consultante en performance mentale.

Jonathan Drouin

Photo d'archives, Martin Chevalier

«Tout au long de l’année, j’ai eu des problèmes d’anxiété, des problèmes d’insomnie», a confié Jonathan Drouin il y a quelques jours, en entrevue à la chaîne TVA Sports.

L’attaquant du Canadien revenait alors dans le vestiaire de l’équipe pour la première fois en cinq mois. Le 23 avril, le Québécois avait quitté la période d’échauffement avant un match face aux Flames, à Calgary.

Il avait ensuite raté le reste de la saison et des séries éliminatoires.

«Ça fait plusieurs années que je deale avec ça», a révélé le joueur de 26 ans.

Drouin a déclaré que la pandémie – notamment les nombreuses journées passées confiné à l’hôtel – avait sans doute accentué ses problèmes de santé mentale.

«Quand je suis sorti du warm-up, je n’avais aucune force, tant physique que mentale. C’est là que j’ai pris la décision de me retirer du hockey, de prendre soin de moi et de demander de l’aide pour l’anxiété et l’insomnie», a précisé Drouin.

Drouin dit avoir pu compter sur le support de l’organisation dès le jour 1 et s’est dit heureux de revenir au jeu pour la nouvelle saison.

Simone Biles

Photo d'archives, AFP

«Nous sommes humains, nous aussi», a déclaré l’olympienne américaine après son forfait de la compétition de gymnastique par équipe des Jeux olympiques de Tokyo, en juillet.

Gymnaste la plus décorée de l’histoire, visage de l’équipe olympique américaine, Biles a dit «ressentir le poids du monde entier» sur ses épaules quand elle s’est présentée au Japon.

Si elle se sentait bien physiquement, l’athlète de 24 ans a reconnu connaître de mauvaises journées d’un point de vue émotionnel. Sa décision de se retirer de cette compétition a été inspirée par la sortie médiatique de Naomi Osaka à Roland-Garros, a-t-elle ajouté.

À partir de ce moment, la santé mentale des athlètes est devenue l’un des principaux sujets d’intérêt des Jeux olympiques.

«Placez votre santé mentale en premier, parce que si vous ne le faites pas, vous n’allez pas avoir de plaisir à pratiquer votre sport et vous ne connaîtrez pas de succès», a affirmé Biles, qui a éventuellement remporté le bronze à la poutre, la septième médaille olympique de sa carrière.

Le courage de Biles a de nouveau fait la manchette quelques semaines plus tard, quand elle a témoigné des abus sexuels dont elle a été victime de la part de l’ancien médecin de l’équipe américaine, Larry Nassar.

Michael Phelps

Photo d'archives, AFP

«Nous sommes humains et personne n’est parfait», a déclaré l’ancien nageur américain, qui a révélé il y a trois ans avoir souffert de dépression et avoir eu des idées suicidaires à la suite des Jeux olympiques de Londres, en 2012.

Athlète le plus décoré de l’histoire olympique, avec ses 28 médailles, dont 23 d’or, Phelps a reconnu avoir vécu des épisodes dépressifs après chaque Jeux.

Il voulait toujours «gagner, gagner, gagner» et «ramener des médailles».

Mais l’intensité a un prix, a-t-il analysé. Et il l’a payé après les J.O. de 2012, les derniers de sa carrière.

«Je ne voulais plus être dans le monde du sport... je ne voulais plus être vivant», a confié l’athlète.

Phelps a raconté avoir passé «entre trois et cinq jours» dans sa chambre, sans manger et presque sans dormir.

C’est à ce moment qu’il a réalisé avoir besoin d’aide. «Quand j’ai commencé à parler de ce que je ressentais, tout est devenu plus facile», a-t-il analysé.

Robin Lehner

Photo d'archives, AFP

«Je n’ai pas honte de dire que je souffre de problèmes de santé mentale, mais ça ne veut pas dire que je suis faible mentalement», a déclaré le gardien de but dans un discours à la cérémonie de remise de prix de la Ligue nationale de hockey, en 2019.

L’actuel porte-couleurs des Golden Knights de Las Vegas venait de remporter le trophée Bill-Masterton, remis par la ligue au joueur ayant fait preuve de plus de persévérance.

Avant le début de la saison précédente, Lehner avait révélé dans un article de The Players Tribune souffrir de bipolarité, d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble de stress post-traumatique.

Il avait aussi admis avoir des problèmes de dépendance.

«Je n’avais jamais été sobre durant toute une saison», avait admis le gardien, qui se dit «concentré sur sa carrière» maintenant qu’il a reçu de l’aide.

Naomi Osaka

Photo d'archives, AFP

«C’est OK de ne pas se sentir OK», a écrit la championne de tennis dans un éditorial publié dans le magazine Time, en juillet, quelques semaines après son forfait médiatisé à Roland-Garros. À Paris, la Japonaise de 23 ans avait préféré ne pas participer aux traditionnelles conférences de presse afin de préserver sa santé mentale. Une décision qui lui a valu une amende de 15 000 $ et des menaces de lourdes sanctions. Devant ce tollé, l’ex-numéro 1 mondiale de la WTA s’est retirée du tournoi, annonçant du même coup prendre une pause du tennis.

«Je n’évoquerais jamais des problèmes mentaux à la légère. J’ai longuement souffert de dépression après le US Open 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à m’en sortir. Tout le monde sait que je suis très introvertie et que je porte souvent des écouteurs sur les tournois afin de m’aider à faire face à mon anxiété en société», a-t-elle déclaré après son forfait.

Osaka a de nouveau évoqué ses problèmes de santé mentale après sa défaite face à la Québécoise Leylah Fernandez, aux Internationaux des États-Unis, en septembre.

«Je ne me sens pas heureuse quand je gagne, je me sens soulagée», a-t-elle lancé, en larmes.

Mardy Fish

Photo d'archives, AFP

«Je ne savais pas où aller. Personne ne comprenait ce que je traversais», a révélé l’ancienne gloire du tennis américain dans le documentaire L’envers du sport : jeu, manche et crise d’angoisse, de Netflix, qui raconte ses problèmes de santé mentale.

Vu comme le plus grand espoir d’un tennis américain désespérément en quête de perpétuer sa tradition gagnante, Fish a craqué avant son match de quatrième tour du US Open 2012.

Il devait affronter le Suisse Roger Federer, la légende du tennis. Mais il ne s’est jamais rendu sur le terrain, victime d’une crise d’angoisse.

La carrière de Fish n’a plus jamais été la même par la suite. Ex-top 10, il s’est contenté de disputer quelques tournois ici et là, avant d’accrocher sa raquette en 2015.

«J’étais au sommet de ma carrière et j’ai tout perdu, a commenté Fish au L.A. Times. Maintenant, quand je regarde ça, je me dis : Et si je n’avais pas eu à concilier avec tout? Si j’avais seulement été un joueur du top 10 et que j’avais continué à disputer mon meilleur tennis, où est-ce que cela m’aurait mené? À un titre du Grand Chelem?»

