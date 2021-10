«J’aime penser que je suis plus qu’un humoriste»

Laurent Paquin souhaitait depuis des années sortir des chansons plus sérieuses que celles de son répertoire comique habituel. Ayant tout à coup un horaire plus allégé par la pandémie, l’humoriste s’est attelé à la tâche avec son ami musicien, Éric Desranleau. Le voici qui arrive avec Et faire comme si, un projet sérieux, mais sans prétention. Le Journal s’est entretenu avec lui.

De quelle façon ce projet est-il arrivé dans ta vie ?

« Ce n’est pas un flash que j’ai eu. Ça m’arrivait parfois de noter des phrases plus sérieuses, des trucs qui pourraient faire une belle chanson. À un moment donné, j’avais une chanson que j’avais fait écouter à Éric Desranleau, car je voulais son avis. Je me disais que ce serait peut-être intéressant un jour d’enregistrer quelque chose. Mais à l’époque, je ne savais pas que ça deviendrait un album. [...] Au début de la pandémie, Éric m’a envoyé un message en me disant qu’il avait du temps de libre pour enclencher ça plus sérieusement. Tous les projets de spectacles avaient été annulés ou remis à plus tard. »

Quels artistes t’ont influencé pour ce projet ?

« J’ai l’impression que les influences sont souvent inconscientes. J’ai forcément été influencé par Plume Latraverse et Michel Rivard. Comme je compose au ukulélé, par moments, j’avais l’impression que ça sonnait un peu Les sœurs Boulay. Le ton country de certaines chansons me faisait aussi penser aux Cowboys Fringants. Je pense que j’ai dû être influencé par tout ce qui se fait autour. Il y a d’autres artistes que j’aime comme Vincent Vallières, Renaud, Mano Solo. »

Récemment, plusieurs humoristes ont sorti des albums de musique « sérieux », comme Patrick Groulx, Adib Alkhalidey et Anthony Kavanagh. Qu’est-ce qui motive les comiques à faire de tels projets, selon toi ?

« Je pense que c’est beaucoup un désir de sortir de la boîte dans laquelle on nous met, des fois. Je vais toujours penser que je suis d’abord et avant tout humoriste. Mais j’aime ça penser que je suis plus qu’un humoriste. J’aime ça penser que je suis acteur, chanteur, créateur. J’ai envie de penser que j’ai un certain talent pour l’écriture de textes. Je ne me considère pas particulièrement [comme un] bon chanteur ni [un] bon musicien. Mais je pense que j’ai un certain talent pour composer des mélodies accrocheuses. Et je pense que j’ai une certaine poésie dans mes textes. J’ai l’impression que c’est dans l’air du temps. On va sortir de la case, on va juste surprendre le monde, faire autre chose. »

Quelle est la suite des choses pour ce projet-là ? Est-ce qu’il pourrait y avoir des spectacles ?

« Je n’ai pas en tête de faire des spectacles avec ça. Je ne sais pas c’est quoi la suite, ça appartient aux gens. Est-ce que le projet sera bien reçu ou pas ? [...] Le prochain spectacle sur lequel je travaille, c’est mon spectacle d’humoriste. Il n’y aura pas de chanson sérieuse dans ce show-là. J’aime bien séparer les projets. »

L’album de Laurent Paquin, Et faire comme si, est sur le marché. laurentpaquin.com.