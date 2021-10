La carrière de Sarah-Jeanne Labrosse en cinq photos souvenirs

Championne de tennis

Photo d'archives

La jeune Sarah-Jeanne à 10 ans. Toute jeune, elle était l’une des meilleures joueuses du Québec. À 14 ans, elle était du même niveau qu’Eugenie Bouchard. Elle a frappé ses premières balles de tennis à 7 ans, au moment même où elle débutait comme comédienne. Elle a alors dû choisir entre deux carrières prometteuses. C’est le jeu qui l’a emporté.

Premier rôle au cinéma

Photo d'archives

La jeune native de Repentigny à 11 ans alors qu’elle interprétait son premier rôle au cinéma dans Un été avec les fantômes (Summer with the Ghosts), aux côtés de Nicola Kulka (photo), en 2002. Ce film jeunesse produit par Rock Demers était tourné en anglais et bien que son père soit anglophone, la petite comédienne était terrifiée à l’idée de tourner dans sa langue seconde. Depuis, elle joue aisément dans les deux langues.

La sœur d’Aurore

Photo d'archives

À l’aube de leurs brillantes carrières respectives, les deux comédiennes choisies pour jouer les rôles d’Aurore (l’enfant martyr) et de sa sœur ; Marianne Fortier, 11 ans, et Sarah-Jeanne Labrosse, 13 ans. La reprise de 2004 du drame biographique qui avait ému tout le Québec des années 50 était tournée par Luc Dionne, dont c’était premier long métrage à titre de réalisateur-scénariste.

Née pour jouer

Photo d'archives

Déterminée, dès l’âge de 3 ans, Sarah-Jeanne avait évoqué le désir de devenir comédienne. Après plusieurs contrats en publicité, elle s’illustra dès ses débuts au cinéma, incarnant notamment la fille de Patrick Huard dans Bon cop, bad cop. À seulement 30 ans, elle compte aujourd’hui près de 20 ans de carrière et elle a joué dans une trentaine de films et séries télé, en plus d’animer avec brio.

Rôle déterminant

Photo d'archives

Lors du visionnement de presse de la série Unité 9 à Radio-Canada, en 2012, il y aura bientôt dix ans. À seulement 19 ans, Sarah-Jeanne avait relevé le défi du rôle de Laurence Belleau, la cadette des détenues de Lietteville, la fragile pyromane enceinte. Elle s’était retrouvée dans la cour des grandes, entourée des Guylaine Tremblay, Céline Bonnier et Micheline Lanctôt. Aussitôt, le grand public l’a adoptée.