Le Drakkar s’incline à Sherbrooke

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a subi un deuxième revers sur la route en moins de 24 heures, samedi soir, quand il s’est incliné par le pointage de 5-2 devant le Phoenix de Sherbrooke.

Blanchis 4-0 la veille par les Remparts de Québec, les membres de l’équipage nord-côtier n’ont pas eu plus de veine sur la patinoire du Palais des sports Léopold-Drolet.

Inspirés en attaque par leur capitaine, Xavier Parent, les Sherbrookois ont donné le ton lors de leur match d’ouverture avec une victoire convaincante devant leurs partisans.

Première étoile de la partie, Parent a pris en charge l’attaque des vainqueurs avec une performance de deux buts et deux passes. Ses coéquipiers de trio, Joshua Roy (un but, deux aides) et Julien Anctil (deux buts, une passe) ont aussi eu leur mot à dire dans la conquête.

Après un début de rencontre plus modeste, le Drakkar avait quand même ouvert le pointage, par l’entremise du vétéran Gabriel Belley-Pelletier, sur son tout premier lancer du match en direction du gardien Jacob Robillard.

Les patineurs de l’Estrie n’ont toutefois pas mis de temps à répliquer avec une poussée de quatre buts sans riposte, dont trois au cours du deuxième engagement, qui s’est avérée le point tournant de la partie.

«Après deux défaites à l’étranger, on savait qu’ils allaient sortir fort à la maison. On a tenu le coup en première période, mais c’est inacceptable de voir ce qui s’est produit en deuxième avec tous ces revirements», a pesté l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Le pilote du navire n’a guère apprécié voir ses hommes forcer le jeu face aux gros canons offensifs de l’ennemi. «On s’attend à des choses de la part de certains joueurs, mais s’ils refusent de s’impliquer, les autres vont avoir la chance de le faire à leur place», a assuré le patron derrière le banc.

En bref

Le capitaine Jacob Gaucher a inscrit le deuxième but des perdants en début de troisième période... Bombardé de 41 lancers, le gardien Olivier Adam n’a rien à se reprocher dans la cause perdante... Détenteur d’un bilan de 1-3 depuis le début du calendrier, le Drakkar tentera de se reprendre à la maison et se venger, vendredi prochain, alors qu’il recevra la visite du Phoenix sur la glace du centre Henry-Leonard.