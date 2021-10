Saison 2021-2022 du Canadien: les départs marquants

Le Canadien devra composer en 2021-2022 avec une formation fort différente de celle qui l’a mené à la finale de la Coupe Stanley. Tour d’horizon des joueurs qui ont quitté l’équipe durant l’entre-saison.

Phillip Danault

Photo tirée du compte Twitter des Kings

Le Québécois s’est assis sur plusieurs chaises durant ses six saisons avec le Tricolore, mais sa principale mission a été celle de contenir les joueurs vedettes des différentes équipes rivales, ce qu’il a accompli avec brio. Cependant, ce n’était pas suffisant pour que le directeur général Marc Bergevin offre au Québécois un salaire de 5,5 millions $ pour six ans. Les Kings de Los Angeles, qui avaient une plus grande marge de manœuvre avec le plafond salarial, ont sauté sur l’occasion d’acquérir un bon joueur de centre.

Corey Perry

Photo AFP

Ce leader incontesté a su se démarquer dans l’uniforme montréalais la saison dernière. Il s’agit d’une pièce importante du parcours surprenant du CH qui enfilera maintenant les couleurs du Lightning de Tampa Bay. Sa contribution sous-estimée pourrait grandement manquer au Canadien en 2021-2022.

Jesperi Kotkaniemi

Photo courtoisie

Perdu aux mains des Hurricanes de la Caroline en raison d’une offre hostile, l’attaquant de 21 ans tentera d’atteindre son plein potentiel sous les ordres de Rod Brind’Amour. Le Finlandais a connu des hauts et des bas à Montréal et il s’est joint à une jeune équipe dont le talent est évident. Reste à voir s’il sera en mesure de justifier le salaire de 6,1 millions $ qui est la cause de son départ de la Belle Province vers Raleigh.

Tomas Tatar

Photo AFP

Avec ses 149 points en 198 matchs chez le CH, il a été une des pierres d’assise de l’offensive de l’équipe en saison régulière. C’est son rendement en séries qui laisse cependant une tache à son dossier, lui qui a disputé seulement cinq des 22 duels du Canadien en séries 2021. Il tentera, pour les deux prochaines saisons, de faire partie de la solution à la relance des Devils du New Jersey.

Notre dossier complet sur le CH :

À voir aussi