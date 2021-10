Les dinosaures sont toujours parmi nous

La première fois que j’ai entendu parler de paléontologie, je crois bien que c’est dans Tintin, l’album où figurait l’impressionnant Rascar Capac, il me semble. On y voit la photo d’un paléontologue qui aurait été momifié.

Depuis ce temps, les paléontologues ont toute mon estime. L’auteur, Steve Brusatte, est de ceux-là. Ceux qui n’hésitent pas à tout abandonner pour partir à la découverte d’un nouveau fossile de dinosaure, comme cette fois à Jinzhou, une ville chinoise. Un spécimen rare l’attendait, qui n’avait rien des « grosses brutes écailleuses et stupides, mal adaptées à leur environnement ».

Le triomphe et la chute des dinosaures

Steve Brusatte

Éditions Québec Amérique

Pour le scientifique, les dinosaures ne sont pas une simple curiosité à voir dans les musées ou un objet de fascination pour les enfants, comme dans Jurassic Park. Aussi incroyable que cela puisse paraître, « un nouveau dinosaure est découvert chaque semaine ; soit près de 50 nouvelles espèces par année ».

Grâce à de nouveaux outils comme le scanner, les paléontologues peuvent mieux comprendre le monde des dinosaures et de quelle façon ces derniers sont parvenus à dominer le monde pendant 150 millions d’années, « certains d’entre eux comptant parmi les animaux les plus étonnants n’ayant jamais existé, y compris les oiseaux, ces quelques dizaines de milliers de dinosaures modernes ».

On se demande aujourd’hui s’il y a des humains ou d’autres formes de vie sur Mars ou ailleurs à l’extérieur de notre galaxie, mais on oublie que sur notre bonne vieille Terre, où il n’y avait ni continents ni océans, des géants « et d’autres créatures fantastiques » y ont vécu avant nous, dans plus ou moins les mêmes conditions environnementales, laissant leurs fossiles ensevelis dans la roche – véritable gardienne de l’histoire – comme preuve de leur passage ici bas.

Il y a environ 252 millions d’années, la Terre s’est mise à gronder et en divers endroits la lave brûlante s’est échappée de volcans pendant des milliers d’années. Le dioxyde de carbone qui s’échappait des volcans, un puissant gaz à effet de serre, a entraîné un réchauffement planétaire, avec réactions chimiques en chaîne. « Près de 90 % des espèces vivant à cette époque ont disparu. [...] La vie a frôlé au plus près son anéantissement total. »

Puis la nature a entrepris une longue convalescence jusqu’à arriver à la période jurassique, qui a débuté il y a environ 230 millions d’années, « alors que de véritables dinosaures entraient en scène ». L’étude des fossiles de traces laissées par certaines créatures apparues après l’extinction massive démontre qu’elles pouvaient se redresser pour se mouvoir dans leur environnement. C’est le cas du Prorotodactylus, l’ancêtre du dinosaure, dont l’auteur a trouvé des traces en Pologne.

Une énigme qui reste entière

Les découvertes de fossiles sont souvent l’effet du hasard. Un cultivateur découvre un squelette ou une partie de celui-ci en labourant sa terre. C’est ce qui s’est passé à Ischigualasto, dans le sud de l’Argentine, « une valeur sûre en matière de fossiles ». Plusieurs spécimens, carnivores et herbivores, y ont été prélevés. On peut les voir, entre autres, à l’Institut et musée des sciences naturelles de la ville de San Juan, en Argentine. Mais, « ces premiers dinosaures n’étaient pas encore les dominants qu’ils allaient devenir, éclipsés alors par des amphibiens plus grands et plus variés qu’eux, par leurs cousins mammifères, ainsi que par leurs parents crocodiliens, aux côtés desquels ils vivaient ».

Les éruptions volcaniques ont eu un effet « positif » : elles ont favorisé la diversification et l’expansion des dinosaures. Ceux-ci ont profité du chaos ambiant pour prospérer, en nombre et en taille, tandis que les autres espèces disparaissaient sous l’effet des changements climatiques. Certains sauropodes représentent « les plus grands animaux ayant jamais foulé la terre. Ils ont repoussé les limites de ce que l’évolution est en mesure d’accomplir. [...] Vers le milieu du Jurassique, leur domination était totale et les principales espèces s’étaient emparées du monde entier ». Pourquoi en fut-il ainsi ? L’énigme reste entière, répond le paléontologue. Finalement, de nouvelles éruptions volcaniques entraîneront leur extinction... presque totale.

Si vous êtes friands des grandes découvertes, vous plongerez dans ce récit captivant au terme duquel vous vous direz que les oiseaux sont des dinosaures qui ont survécu et qu’ils sont toujours parmi nous. « L’empire des dinosaures s’est peut-être effondré, mais les dinosaures demeurent. »

À LIRE AUSSI

L’aide médicale à mourir/ Une question vitale

Normand Cazelais

Éditions XYZ

Le journaliste et chroniqueur connu Normand Cazelais nous a quittés pour d’autres territoires le 21 août dernier. Dans cet ouvrage qu’il a terminé peu de temps avant de mourir, Cazelais aborde le sujet délicat de l’aide médicale à mourir. Certains sont contre pour diverses raisons, dont celle de la religion, d’autres sont pour, au nom d’une certaine humanité. Or, « le Québec et le Canada font maintenant partie d’un petit groupe d’États où l’admissibilité à l’aide médicale à mourir se fonde sur la souffrance causée par un problème de santé, peu importe si celui-ci entraînera la mort ou pas », nous dit la psychiatre Mona Gupta, en préface. Ici, c’est donc légal. Mais ce débat entre vie et mort, entre aide médicale à mourir et suicide assisté, entre maladie mentale et santé physique, n’est jamais clôt. Tôt ou tard, nous y serons confrontés. Cet ouvrage profondément humain donne la parole à plusieurs voix, pour mieux comprendre toutes les facettes de la question.

L’eau chaude l’eau frette (scénario du film suivi d’un entretien avec l’auteur)

L’eau chaude l’eau frette

André Forcier et Jacques Marcotte

Éditions Somme toute

Un classique de notre cinématographie. « Un chef-d’œuvre du cinéma populaire. » Un portrait à vif de la société québécoise des années soixante-dix. Près de cinquante ans plus tard, si certains quartiers de l’est de Montréal se sont quelque peu « gentrifiés », pour le meilleur et pour le pire, on y côtoie toujours la même pauvreté, avec ses piqueries, ses bars louches, ses coins de rue où des filles paumées tentent d’arrondir leur fin de mois, des immeubles à logement en piteux état, etc., et où « Polo, le prêteur à la petite semaine » semble toujours faire la pluie et le beau temps. Avec, en prime, un entretien succulent avec le cinéaste André Forcier.