Les fondateurs de Couche-Tard encaissent plus de 600 M$

Ils liquident des millions d’actions

Les quatre fondateurs d’Alimentation Couche-Tard ont vendu récemment ou vendront bientôt pour plus de 600 millions $ d’actions du détaillant lavallois. Couche-Tard a annoncé hier son intention de racheter pour 300 millions $ d’actions appartenant au président exécutif du conseil d’administration, Alain Bouchard. Ce dernier a précisé qu’il effectuait la transaction « à des fins de planification successorale ». De son côté, Jacques D’Amours a récemment réduit sa participation de près de 164 millions $, alors que Richard Fortin a abaissé la sienne de 96 millions $ et Réal Plourde, de 58 millions $. Les quatre hommes conserveront néanmoins d’importants intérêts dans l’entreprise. Rappelons que les droits de vote multiples de leurs actions, qui leur donnent le contrôle de Couche-Tard, s’éteindront en décembre.

Le PDG de BRP empoche plus de 80 M$

Le grand patron de Bombardier Produits récréatifs, José Boisjoli, a récolté pas moins de 81 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de Valcourt, la semaine dernière. Il a également vendu pour 1,4 million $ d’actions. En tout, M. Boisjoli s’est départi d’environ le tiers de sa participation dans le constructeur de véhicules de loisirs. De son côté, le vice-président principal au design, à l’innovation et aux services créatifs, Denys Lapointe, a touché près de 3,6 millions $ en exerçant des options et 7,2 millions $ en vendant des actions. Enfin, le vice-président principal au groupe marin, Karim Donnez, a encaissé 1,3 million $ en exerçant des options. Le titre de BRP a gagné plus de 50 % au cours de la dernière année.

Nuvei fait son entrée au Nasdaq

L’entreprise montréalaise Nuvei a récolté plus de 460 millions $ en effectuant un premier appel public à l’épargne aux États-Unis, cette semaine. Les actions de la firme de paiements en ligne sont désormais cotées au Nasdaq. Le titre de Nuvei a explosé de plus de 270 % depuis son entrée à la Bourse de Toronto, il y a un peu plus d’un an. L’entreprise vaut aujourd’hui pas moins de 25 milliards $.

Il achète du Stingray

Mark Pathy, le président du conseil d’administration de Stingray, a acheté pour plus de 430 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise à la fin septembre. En juin, il en avait acquis pour un peu plus de 645 000 $. M. Pathy détient désormais une participation d’environ 33 millions $ dans Stingray. Le titre de la firme de contenu en ligne a gagné plus de 5 % depuis le début de l’année, mais est en recul de plus de 8 % sur cinq ans.

Des vendeurs chez HPQ Silicium

Robert Robitaille, administrateur de Ressources HPQ Silicium, a vendu pour plus de 165 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise depuis la fin août. De son côté, le PDG, Patrick Levasseur, a fait don de 750 000 actions de HPQ qu’il a acquises en exerçant des options. Le titre de l’entreprise a atteint un sommet de plus de 1,50 $ en février avant de replonger aux alentours de 70 cents.

