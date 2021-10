Les «Galons» de l’APCHQ

Photos courtoisie

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec, qui représente quelque 3100 membres, a dévoilé récemment les récipiendaires de ses « Galons » 2021 avec pour objectif de mettre en valeur les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Les récipiendaires de 2021 : Qualipeintre (Galon Engagement communautaire) Jean-François Pelchat (1) ; Armoires AD+ (Galon Relève en entreprise) Dany Gilbert (2) ; Structures Ultratech (Galon Inclusion et diversité en construction) Nicolas Girard (3) ; Erige (Galon Créativité en construction) Julien Levesque (4) ; Construction Logimieux (Galon Patrimoine bâti) Alain Lemieux (5) ; Grues J.L.R. (Galon Excellence en SST) Mario Bouillon (6) ; Toiture Summa (Galon Vision durable) Alexandra Lemieux (7) et Isolation Éco-concept (Galon Efficacité énergétique) Sébastien Hudon (8).

Le groupe Sports-Inter + de Québec, spécialiste en équipements sportifs institutionnels et vêtements sportifs, a souligné récemment le départ à la retraite de sa directrice générale des 36 dernières années, Pauline Guimond (entourée par son équipe sur la photo). Fondé en 1984, et sous la tutelle de Pauline, un an plus tard, le Groupe Sports-Inter Plus est devenu la référence #1 dans la distribution d’équipements sportifs institutionnels au Canada. Plusieurs partenariats développés au fil des ans ont permis à l’entreprise de se positionner comme collaborateur « privilégié » auprès de plusieurs organismes sportifs à travers le pays. Bonne retraite, ma chère Pauline.

Benoît Thibault (photo), un ancien animateur de CHRC dans les années 50, un retraité du ministère de l’Éducation, un homme longuement associé avec le Carnaval de Québec (il a personnifié Bonhomme de 1968 à 1980) et très impliqué pendant des années avec le bon fonctionnement du PPMC (Pavillon de prévention des maladies cardiaques) fête son 90e anniversaire de naissance aujourd’hui. Bonne fête Benoît.

Le 09 octobre 2011. Le Canadien de Montréal sabote le premier match des « nouveaux » Jets de Winnipeg à leur retour dans la LNH, après une absence de 15 ans, en leur infligeant une défaite de 5-1 au MTS Centre.

Guy Gilbert (photo), « Guibby » pour les intimes, propriétaire de Distribution Sports Loisirs de Québec et grand fanatique de pêche au saumon, aura 60 ans demain dimanche... Marc-André Fortin, chanteur québécois (Star Académie 2005), 40 ans... Juliette Dumont, fille de Mario Dumont et Marie-Claude Barrette, 19 ans... Guylaine Tremblay, comédienne et actrice québécoise, 61 ans... Michel Caron, de Levy Honda, 65 ans... Bun Tean Khuong, restaurateur du Vieux-Québec, 69 ans...

Le 9 octobre 2016 : Guy Nadon (photo), 82 ans, musicien, surnommé le «roi du drum» ... 2018 : Venantino Venantini, 88 ans, acteur italien, célèbre pour sa présence à la distribution des Tontons flingueurs et de bien d'autres comédies des années 60... 2017 : Jean Rochefort, 87 ans, un des acteurs les plus populaires du cinéma français... 2008 : Paul-X Laberge, 90 ans, ingénieur de métier, maire de La Malbaie de 1966 à 1970... 2008 : Guy Barbeau, 83 ans, enseignant de l’UQAC... 2005 : Jacques Larochelle, 85 ans, qui a œuvré dans le domaine artistique pendant 30 ans (chanteur-animateur radio CKCV-Télé-4) ... 1978 : Jacques Brel, 49 ans, chanteur belge... 1974 : Oskar Schindler, 66 ans, industriel allemand.... 1954 : Olivier Guimond père, comédien québécois.