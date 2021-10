Éclosions peu nombreuses: les voyants sont au vert pour un retour au bureau à Montréal

Avec seulement 12 éclosions de cas de COVID sur 67 000 milieux de travail, l’île de Montréal peut se préparer à ouvrir grandes les portes pour le retour dans les tours de bureaux.

Ces chiffres viennent de la directrice régionale de la santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, qui était devant un parterre de gens d’affaires, hier, au palais des congrès de Montréal dans le cadre d’une activité de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Mme Drouin s’est bien gardée d’aller plus loin. « Cette décision ne me revient pas », a-t-elle dit au sujet du feu vert pour retourner en présentiel au travail. Elle appartient plutôt à ses collègues de Québec.

Tout au plus, son allocution visait à inciter les entreprises à « maintenir leur vigilance » et « à suivre les consignes » pour limiter le nombre d’éclosions en milieu de travail.

Le pas a plutôt été franchi par le président de la CCMM, Michel Leblanc. « C’est le bon moment pour revenir au bureau, nous sommes prêts. La 4e vague est sous contrôle, et il n’y a aucune éclosion dans les tours », a-t-il affirmé.

La Dre Drouin a pour sa part indiqué que le virus ne se transmet qu’à 9,5 % dans les milieux de travail dans l’île de Montréal présentement.

La moitié déjà de retour

Le ministre du Travail, Jean Boulet, était aussi présent à l’événement. « À ce stade-ci », a-t-il dit, il n’est toujours pas dans les cartons du ministre d’imposer le passeport vaccinal aux employeurs.

« Je note votre “à ce stade-ci” », a dit Michel Leblanc, sourire aux lèvres.

« Ça ne passerait pas le test de la cour », justifie le ministre Boulet.

Il faut plutôt y aller au cas par cas, selon lui. Il prend l’exemple d’un restaurant aux prises avec un employé non vacciné. Sa recommandation ? Réaffecter cet employé dans des tâches où la personne ne côtoie pas le public.

Déjà, au centre-ville, 50 % des travailleurs sont de retour, note le directeur général de Montréal Centre-Ville, Glenn Castanheira, et ce, « malgré le report du gouvernement ».

On parle de 23 % qui sont uniquement en présentiel contre 37 % dans un mode hybride.

Pour la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville, que dirige M. Castanheira, les voyants sont donc déjà au vert.

« La tendance indique qu’on est en train de s’en sortir pour les taux d’occupation des bureaux, le retour au bureau, l’achalandage au centre-ville et même pour les occupations d’hôtel », dit-il.

