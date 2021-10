LPGA: Brooke Henderson chute au classement

La Sud-Coréenne Jin Young Ko est toujours confortablement installée aux commandes de la Coupe Cognizant Founders sur le circuit de la LPGA, samedi, à West Caldwell.

L’athlète de 26 ans, qui montre un cumulatif de -13, a commis deux bogueys en plus de caler quatre oiselets pour retrancher deux coups à la normale de 71.

Cette performance en dents de scie ne l’a toutefois pas empêchée de prendre une avance de quatre frappes sur sa plus proche poursuivante, Elizabeth Szokol.

L’Américaine a connu la meilleure journée sur le parcours du New Jersey, en jouant six coups sous la normale. Elle a commis une seule faute tout en réalisant six oiselets pour grimper de 20 échelons au classement. Elle est maintenant installée au deuxième rang à égalité avec Yuka Saso, Lindsey Weaver et So Yeon Ryu.

La Canadienne Brooke M. Henderson a quant à elle remis une carte de 70 (-1) pour une deuxième journée consécutive. Ce faisant, elle a descendu de deux positions pour pointer au 11e rang de la compétition après 54 trous avec une fiche totale de 207 (-6).