NFL: les Cardinals, les derniers invaincus

Il y a un an, pas moins de six équipes pavanaient avec une fiche parfaite au terme de quatre semaines d’activité. Cette saison, les Cardinals sont les derniers invaincus après le premier quart. Voilà un scénario que personne n’avait vu venir.

Il était facile de s’imaginer que les Cardinals pouvaient faire un certain boucan cette saison. Avec le quart-arrière Kyler Murray, qui entreprend sa troisième saison, une participation aux séries s’avérait un objectif réaliste.

Il était toutefois difficile de croire que les Cardinals occuperaient le sommet de la montagne après quatre semaines. C’est la première fois depuis 1974, quand l’équipe avait connu un départ de 7-0, qu’elle est la dernière à revendiquer une fiche parfaite dans la NFL.

Pas de quoi sabrer le champagne en octobre, mais la progression est tout de même remarquable.

Attaque dévastatrice

Avec Murray, il ne semble pas y avoir de limite pour cette offensive. Dans leurs quatre victoires, les Cards ont amassé plus de 400 verges d’attaque et inscrit plus de 30 points au tableau.

En guise de perspective historique, seulement trois équipes ont entamé la saison de pareille manière, soit les Broncos de 2013, les Patriots de 2007 et les Raiders de 2002. Leur point commun? Chacune de ces équipes a fini sa route quatre mois plus tard au Super Bowl.

Ce qui est d’autant plus impressionnant dans ce départ canon, c’est que trois des quatre victoires ont été enregistrées sur la route. À chaque occasion en sol ennemi, la troupe de Kliff Kingsbury l’a emporté par au moins 12 points, dont le week-end dernier, chez les dangereux Rams, à Los Angeles.

Murray et ses potes

Le jeu de Murray explique en bonne partie les résultats percutants des Cardinals. L’explosif pivot de petit format est devenu le premier dans l’histoire des Cardinals à effectuer au moins 75% de ses passes dans trois matchs de suite.

Avec ses neuf passes de touché et trois autres majeurs au sol, il est en train de montrer que les défensives adverses n’ont pas trouvé de solution pour le freiner.

La beauté de la chose, c’est que, pourtant, l’équipe n’a pas à se rallier aux courses folles de Murray pour gagner, comme par le passé. S’il maintient son rythme actuel, il courra 92 fois au cours de la saison, comparativement à 133 courses en 2020. Le risque de blessure est ainsi diminué et Murray n’a pas à tout porter sur ses frêles épaules.

L’autre facteur positif qui caractérise l’attaque des Cardinals cette année par rapport à l’an dernier, c’est que le ballon est distribué plus équitablement.

La saison dernière, DeAndre Hopkins a été ciblé sur 29% des passes de Murray. Cet automne, ce taux a chuté à 18% et c’est loin d’être une mauvaise chose (sauf pour les poolers!).

Le vétéran AJ Green est très engagé dans l’attaque, tout comme la recrue Rondale Moore, qui semble tout désigné pour cette offensive. L’attaque aérienne devient ainsi beaucoup moins prévisible.

Pendant ce temps, ce n’est pas comme si la défensive attendait les pieds sur le pouf. Au contraire, elle a cédé une seule fois plus de 20 points. Même face à la machine aérienne des Rams, elle a résisté. L’éclosion du demi de coin Byron Murphy ainsi que le retour en santé de Chandler Jones changent la donne.

Les Cardinals, vu le calendrier fort capricieux devant eux (49ers, Panthers, Browns, Packers, Seahawks, Rams, Cowboys), vivront certainement quelques écueils sur la route, mais, dans leur puissante division Ouest, le temps où ils regardaient la parade passer est révolu.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 5

JEUDI

MON CHOIX

LA Rams à Seattle RAMS

DIMANCHE

MES CHOIX

NY Jets à Atlanta* (9h30) JETS

Detroit au Minnesota (13h) VIKINGS

La Nouvelle-Orléans à Washington (13h) SAINTS

Nouvelle-Angleterre à Houston (13h) PATRIOTS

Miami à Tampa Bay (13h) BUCCANEERS

Green Bay à Cincinnati (13h) PACKERS

Denver à Pittsburgh (13h) STEELERS

Philadelphie en Caroline (13h) PANTHERS

Tennessee à Jacksonville (13h) TITANS

Cleveland à LA Chargers (16h05) CHARGERS

Chicago à Las Vegas (16h05) RAIDERS

San Francisco en Arizona (16h25) CARDINALS

NY Giants à Dallas (16h25) COWBOYS

Buffalo à Kansas City (20h20) BILLS

* Match à Londres

LUNDI

MON CHOIX

Indianapolis à Baltimore (20h15) RAVENS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 12 en 16 (75%)

TOTAL CETTE SAISON: 40 en 64 (62,5%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Jets de New York (1-3) c. Falcons d’Atlanta (1-3)

PAS GÂTÉS À LONDRES

La NFL est de retour à Londres après la pause pandémique de 2020. Quoique... Jets et Falcons, est-ce vraiment la NFL? Mais oui, ne soyons pas trop cruels! Après tout, le quart recrue des Jets, Zach Wilson, vient de connaître son meilleur match et les signes sont encourageants en défensive. Les Falcons, malgré leur morosité, sont encore capables de marquer des points, mais Matt Ryan sera privé de ses deux receveurs Calvin Ridley et Russell Gage. Les Jets ont le postérieur béni.

Jets par 3

Lions de Detroit (0-4) c. Vikings du Minnesota (1-3)

L’OCCASION DE SE RELEVER

Par chance, quand la saison des Vikings déraille, les Lions croisent leur route. Les Mauves ont battu les Lions à leurs sept derniers affrontements. Ils sont faibles contre la course, mais les Lions ont abandonné le jeu au sol depuis la retraite de Barry Sanders.

Attention, toutefois: leur nouveau quart-arrière, Jared Goff, a amassé 690 verges et cinq passes de touché en deux matchs contre les Vikings. Sauf que c’était jadis, avec les Rams, dans un système offensif plus convaincant.

Vikings par 9

Saints de La Nouvelle-Orléans (2-2) c. Équipe de Washington (2-2)

DÉFENSIVE RECHERCHÉE

La défensive de Washington est toujours portée disparue, malgré la victoire de la semaine dernière. En effet, cette défensive est 30e pour les points accordés (30,5 par match) et 29e contre la passe (299 verges par match). C’est de bon augure pour Jameis Winston et les Saints, malgré leur manque flagrant de receveurs. Au pire, les Saints courront avec Alvin Kamara, puisque Washington concède 118,5 verges au sol par match. Mais bon, on ne sait plus quoi penser des Saints....

Saints par 3

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-3) c. Texans de Houston (1-3)

CHAIR À CANON

Ayez pitié pour Davis Mills! Le quart-arrière recrue des Texans semble complètement perdu après un départ qui n’était pas si vilain. Difficile d’imaginer que les stratagèmes diaboliques de Bill Belichick lui permettront de retrouver ses moyens. Les deux équipes ne sont pas très douées pour freiner le jeu au sol et il faut s’attendre à un duel terrestre, pour lequel les Patriots sont mieux équipés. En même temps, s’il y a un match où le jeune Mac Jones peut gagner en confiance, c’est celui-là.

Patriots par 12

Dolphins de Miami (1-3) c. Buccaneers de Tampa Bay (3-1)

PAS D’ATTAQUE

Les Dolphins semblent en déroute, autant offensivement que défensivement. Tout est en place pour qu’ils attaquent la tertiaire décimée des Buccaneers et ils disposent des receveurs pour le faire, mais le quart-arrière Jacoby Brissett ralentit le groupe. La ligne offensive risque aussi d’en arracher contre le front défensif des Bucs, qui semble profiter de l’émergence de la recrue Joe Tryon-Shoyinka pour se réveiller. Les Dolphins sont capables de mieux, mais pas demain.

Buccaneers par 8

Packers de Green Bay (3-1) c. Bengals de Cincinnati (3-1)

PROGRÈS ÉVIDENTS

Les Bengals ne sont plus la proie légère qu’ils étaient par le passé. L’attaque aérienne pourrait faire mal aux Packers, privés de l’as demi de coin Jaire Alexander. Par contre, les tigrés risquent d’être unidimensionnels si le porteur Joe Mixon est absent. En défensive, les Bengals se débrouillent bien, mais ils ont affronté trois attaques plus qu’ordinaires (Bears, Steelers et Jaguars). La mission sera plus ardue contre l’arsenal offensif des Packers.

Packers par 6

Broncos de Denver (3-1) c. Steelers de Pittsburgh (1-3)

AU PIED DU MUR

Quand les Steelers sont comptés pour morts, ils ressurgissent souvent de leur tombe avec plus de vigueur que l’Undertaker. Ben Roethlisberger semble mal en point, mais, à Pittsburgh, contre des Broncos qui comptent plusieurs joueurs blessés, tout est encore possible. Même si Teddy Bridgewater est remis de sa commotion cérébrale, il connaissait déjà des ennuis dimanche dernier, avant de se blesser contre la défensive des Ravens, qui est dans la même moule que celle des Steelers.

Steelers par 2

Eagles de Philadelphie (1-3) c. Panthers de la Caroline (3-1)

SURPRISE EN VUE?

Les Panthers ont vu leur spectaculaire effort défensif des trois premières semaines du calendrier être pulvérisé par les Cowboys dimanche dernier. Est-ce que cette défensive est un mythe ou une réalité? Offensivement, Christian McCaffrey risque de ne pas être de retour, mais le receveur DJ Moore s’impose comme une arme redoutable. Il pourrait changer la donne contre les Eagles. Le quart des Eagles, Jalen Hurts, peut s’évader de la pression des Panthers. Ce sera serré.

Panthers par 1

Titans du Tennessee (2-2) c. Jaguars de Jacksonville (0-4)

DANS LA TOURMENTE

Les Jaguars nagent en eaux troubles avec les frasques de leur entraîneur-chef, Urban Meyer. Est-ce que l’équipe se rassemblera autour de lui pour le sauver de la dérive? Il est permis d’en douter. Plusieurs médias près des Jaguars indiquent que les joueurs ne peuvent pas blairer leur pilote depuis des semaines. Faudra voir à quel point ses hommes se sacrifieront pour plaquer Derrick Henry. Ça risque de ne pas se bousculer pour le don d’organes.

Titans par 10

Browns de Cleveland (3-1) c. Chargers de Los Angeles (3-1)

ENCORE DES QUESTIONS

À ses deux derniers matchs, le quart des Browns Baker Mayfield n’a effectué que 53% de ses passes et voilà que les histoires de manque de chimie avec Odell Beckham fils ressortent. Est-ce qu’il ne ressentirait pas plutôt les contrecoups de sa blessure à l’épaule en début de saison? Pour battre les Chargers, il faudra que Nick Chubb et Kareem Hunt prennent le pouvoir au sol. Les Chargers en arrachent contre la course. Les Browns ont 1-9 à leurs 10 derniers matchs sur la côte Ouest.

Chargers par 2

Bears de Chicago (2-2) c. Raiders de Las Vegas (3-1)

LE POSTE DE FIELDS

Après avoir juré pendant des semaines que si Andy Dalton était en santé, le poste de quart-arrière partant lui revenait, Matt Nagy s’est ravisé. Justin Fields sera le partant jusqu’à nouvel ordre. C’est le genre de valse-hésitation qui peut créer des clans dans le vestiaire. Quoi qu’il en soit, Fields offre un meilleur potentiel pour le long jeu en plus d’amener la menace au sol. Il sera toutefois pourchassé par la défensive des Raiders.

Raiders par 7

49ers de San Francisco (2-2) c. Cardinals de l’Arizona (4-0)

LES DÉBUTS DE LANCE

À moins d’une surprise, ce sera un premier départ pour le quart recrue des 49ers, Trey Lance. Difficile de savoir à quoi s’attendre. Athlétique à souhait, mais peu expérimenté, même sur la scène universitaire. Dans ce contexte, les pivots athlétiques ont souvent tendance à courir immédiatement après leur première lecture. Les Cards, justement, sont faibles contre la course (26e). Par contre, à l’attaque, ils regorgent de receveurs pour faire mal paraître la tertiaire des Niners, qui est leur point faible.

Cardinals par 1

Giants de New York (1-3) c. Cowboys de Dallas (3-1)

LA REVANCHE DE DAK

Il y a un an, Dak Prescott subissait une horrible fracture de la cheville contre les Giants. Le revoilà au sommet de son art et il voudra certainement faire oublier le pire moment de sa carrière contre une équipe qu’il a battue à ses sept derniers départs. Prescott a, en effet, malmené les Giants comme aucune autre équipe, lui qui revendique 17 passes de touché et seulement quatre interceptions contre eux. Beaucoup de points seront marqués entre deux attaques capables d’explosivité.

Cowboys par 6

Bills de Buffalo (3-1) c. Chiefs de Kansas City (2-2)

SOIRÉE PARFAITE

Qui a dit que les dimanches soirs étaient tristes? Ce duel promet d’être spectaculaire en opposant deux des trois attaques les plus productives du circuit, avec une moyenne identique de 33,5 points par match. En défensive, c’est une autre histoire. Les Chiefs en bavent, alors que les Bills ne donnent que 11 points par partie. Ils n’ont toutefois pas affronté une attaque de gros calibre jusqu’ici. Patrick Mahomes a été fumant contre les Bills l’an passé et il faudra le pourchasser. Greg Rousseau, vous m’entendez?

Bills par 3

Colts d’Indianapolis (1-3) c. Ravens de Baltimore (3-1)

DES RAVENS DIFFÉRENTS

Oui, les Ravens misent encore sur le jeu au sol, mais leur attaque aérienne s’est diversifiée cette saison. Lamar Jackson vient de connaître son deuxième match de plus de 300 verges. Ses passes franchissent en moyenne 12,1 verges dans les airs, un sommet parmi ses pairs. Les Colts peinent à recouvrer leur identité défensive de la saison dernière. Ils concèdent en moyenne 11,6 verges par passe effectuée, ce qui leur vaut le 25e rang. Jackson s’attaquera à cette lacune.