Nouveautés et Indispensables pour l’orignal

L’amateur a tout intérêt à bien s’équiper pour la pratique de son activité de prélèvement préférée. Des conseillers en boutique spécialisée et des représentants manufacturiers m’ont récemment présenté divers produits qui pourraient vous aider, vous faciliter la tâche ou accroître votre niveau de confort lors de vos prochaines parties de chasse au roi de la forêt.

Très loin

Photo courtoisie

Pour effectuer des tirs au-delà 200 verges, il faut se pratiquer souvent et se fier à un calibre performant. La nouvelle 6.8 Western est reconnue pour générer des tirs de précision, développer plus d’énergie à 500 verges, et ce, en offrant une courbe amoindrie de seulement 36 pouces comparativement aux 300 WSM, 300 Win Mag ou 7 mm Rem Mag. La firme Winchester propose neuf versions du légendaire Modèle 70, dans les déclinaisons Super Grade, Super Grade Maple, Super Grade French Walnut, Featherweight, Feitherweight Compact, Extreme Weather MB, Extreme Tungsten MB, Long Range MB, Extreme VSX MB.Winchester.com

Au chaud

Photo courtoisie

Le chasseur qui souhaite faire de la chasse fine, tout en silence, appréciera le Parka BTU de Browning. Ce 3 dans 1, complètement imperméable, résiste au vent et respire pour faire évacuer l’humidité. Il est, de plus, doté d’un enduit Silvadur qui a pour mission de contrôler l’émission des odeurs. Ses boutons-pression ne font pas de bruit lorsqu’on les joint. Il est isolé avec 80 grammes de PrimaLoft Hi-Loft Silver et il a des poches réchauffe-mains. Il est efficace jusqu’à -20oC. browningcatalog.ca

Dans le décor

Photo courtoisie

La cache déployable Wolf Lair de Altan permet à deux adeptes de passer inaperçus aux yeux des gibiers. Cet abri de 76 x 76 x 67 pouces de haut est doté de six fenêtres avec fermetures éclair silencieuses. Sa membrane à l’épreuve de l’eau est aussi efficace pour contenir et éviter les odeurs. Le nemrod peut tirer à travers la moustiquaire interchangeable sans problème. Une trappe au plafond permet l’évacuation de la chaleur et de l’humidité. Elle se transforme en sac à dos pour le transport. altansafeoutdoors.com

Transport

Photo courtoisie

Pour vous libérer les mains et trimballer tous vos équipements et accessoires, le sac à dos Rekon Eco Pack Green Trail G5104 de Naturmania est tout indiqué. Ces havresacs sont conçus et produits de manière éthique et écoresponsable avec du tissu polyester recyclé Eco Circle 600 D. Son fond semi-rigide (100 % imperméable) est moulé en EVA. Ses bretelles coussinées et la courroie de poitrine avec attache rapide sont ajustables. Il y a une poche à fermeture éclair sous le rabat protège-intempéries. bynature.com

Recherche

Photo courtoisie

Si, par malheur, on blesse un de ces grands mammifères, il faut tout mettre en œuvre pour le retrouver dans les meilleurs délais. Grâce à la lumière Del exclusive de la lampe de poche Bloodhunter HD de Primos et à son filtre optique spécial qui réduit certaines couleurs, le sang devient beaucoup plus apparent sur n’importe quel type de terrain. La diode de 600 lumens Cree XM assure une bonne visibilité et facilite vraiment la localisation de toutes traces sanguines. Possibilité d’opter pour deux intensités. primos.com

Plein la vue

Photo courtoisie

Lorsqu’on se lance aux trousses de ces cervidés, il faut porter attention aux moindres détails. La nouvelle Fusion X 10 x 42 de Bushnell propose un combiné fort intéressant avec une jumelle de qualité et un télémètre de pointe. Son enduit PC-3 sur les prismes améliore la résolution et le contraste. Sa technologie d’affichage matriciel indique l’éloignement jusqu’à un mille de distance avec une précision d’un mètre et il y a un mode balistique. Son revêtement RainGuard HD résiste à toutes les conditions. bushnell.com

Sortir du bois

Photo courtoisie

L’entreprise victoriavilloise Zone T3 produit un traîneau portatif qui se roule sur lui-même comme les fameux Crazy Carpets. Facilement transportable, cette grosse traîne sauvage permet aux passionnés de rapatrier la dépouille inanimée de leur trophée avec considérablement moins d’effort. Il suffit de le glisser sous la bête jusqu’à ce que la tête se loge dans la portion conique. Le câble de traction se fait ensuite guider par le patin directionnel pour empêcher les empêtrements dans les divers obstacles. zonet3.com

Stabilité

Photo courtoisie

Peu d’adeptes sont à l’aise de tirer à la carabine à main levée sur une bête éloignée. Peu importe le télescope et son grossissement, la cible semble toujours bouger et on ne veut pas l’atteindre de façon non létale. Il est donc important de se servir d’un bon point d’appui dès qu’on dépasse notre zone de confort. Le nouveau Trigger Stick Gen 3 de Primos s’ajuste à la hauteur désirée de 35” à 65” avec seulement une main, en actionnant la détente. Il est disponible en monopode, bipode ou tripode. primos.com/shooting-sticks.

Attirant

Photo courtoisie

La firme de leurres olfactifs Tink’s a mis au point un sac d’urine 100 % synthétique qui est introduit dans un contenant aérosol sous pression de trois onces. Lorsqu’on appuie sur le diffuseur du Hot Shot Mist, seule la potion odorante est vaporisée sans être mélangée au gaz d’extraction. Son jet constant, sans saccade, parfume les alentours avec une formule qui imite une femelle en chaleur prête à passer à l’action. À l’état gazeux, la senteur suave flotte dans l’air et est emportée par les vents. Tinks.com

Libido

Photo courtoisie

Les flaques boueuses, creusées par les sabots d’un orignal, dans lesquelles il déverse son urine pour stimuler la libido des femelles se nomment des souilles. La compagnie québécoise ProXpédition a concocté une nouvelle recette composée du fameux Buck 50, du Cow 60 et de l’odeur de terre. Cet amalgame odorant réunit deux urines synthétiques de mâle en rut et de femelle en chaleur ainsi que celle du sol. L’aérosol X-Souille reproduit les effluves d’un site d’accouplement et attire les dominants. proxpedition.com