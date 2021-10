Salle comble au Centre Bell, une première en 19 mois

Les chanteurs latinos Ricky Martin et Enrique Iglesias seront les premiers artistes à se produirent devant une salle comble au Centre Bell depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En 19 mois, c’est la première fois que 15 000 personnes se réuniront dans un amphithéâtre au Québec.

Et si la situation suscite l’espoir d’un retour à la normale, elle représente tout un défi pour les organisateurs.

«Ça a demandé beaucoup de préparation, revoir toutes les mesures sanitaires, formation du personnel, embauche de personnel aussi parce qu’on n’avait pas eu ces foules-là depuis longtemps, préparation de l’édifice, de la vérification du passeport vaccinal... Donc beaucoup de préparation, effectivement», énumère Patrick Bigras, vice-président hospitalité du Groupe CH.

Mais pour profiter du concert, les spectateurs devront se soumettre à de nombreuses mesures sanitaires comme le port du masque, sauf lorsqu’ils boivent ou mangent à leur siège, interdiction de boire et de manger dans les coursives où les gens circulent, la validation du passeport vaccinal, la désinfection des mains, entre autres.

Mais par-dessus tout, faire respecter les mesures sanitaires aux convives sera le plus grand défi de la soirée, estime M. Bigras.

«Notre équipe est prête et formée à intervenir s’il faut, mais les gens je pense qu’ils vont être extrêmement festifs et ils vont vraiment vouloir avoir du plaisir. Ça va être un défi, mais on va tout faire ce qu’on peut pour y arriver», dit-il.

