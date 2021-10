Un père Noël trop populaire chassé du Petit Champlain

Chassé du Petit Champlain pour la prochaine période des Fêtes en raison de sa trop grande popularité, le père Noël aimerait trouver une solution avec les marchands locaux pour animer encore le célèbre quartier du Vieux-Québec.

Avec la pandémie qui n’est pas encore terminée et l’expérience particulière de l’an dernier, la Coopérative du Quartier Petit Champlain (QPC) a pris la décision de ne pas recourir aux services du père Noël pour décembre prochain.

Sans être fâché, l’homme à la barbe blanche est déçu puisqu’il aime beaucoup le secteur.

«C’est ma 41e année comme père Noël et j’ai toujours été le seul au Petit Champlain. L’année dernière, il n’y avait pas de père Noël ailleurs et nous avons eu une affluence incroyable. La rue était vraiment embourbée et malheureusement, ça a nui aux marchands», admet d’emblée Réjean Bacon, qui doit utiliser un nom d’emprunt lorsqu’il retire son costume.

Longues files d’attente, rassemblements et façades bloquées auraient déplu à certains marchands.

La Coopérative du Quartier Petit Champlain a donc pris la décision de modifier sa programmation même si la Santé publique avait autorisé un protocole déambulatoire qui limite les contacts.

Démarches vaines

«ll n’y aura pas de père Noël, mais je veux être actif encore ! Et je ne veux rien savoir des centres d’achats. Je veux être dehors et je suis un père Noël apprécié», ajoute le personnificateur.

Sans succès pour l’instant, Réjean Bacon a multiplié les démarches en contactant la Ville de Québec, le bureau des grands événements et les amuseurs publics.

Pour 2021, le père Noël vacciné adéquatement avait également commandé plusieurs friandises qu’il devait remettre aux familles en échange d’un don volontaire remis à différents organismes. «Je veux continuer, mais on ne veut pas non plus que je fasse de collecte comme l’Armée du Salut par exemple. En ce moment, je sollicite l’aide du public.»

«Une pause»

La directrice générale du QPC a confirmé au Journal la décision de ne pas recourir aux services du père Noël. Elle dit toutefois ne pas avoir sondé les 38 différents marchands actuellement membres de la Coopérative.

«On est encore en pandémie et l’an dernier, ce fut très difficile. Ce qui suscite des rassemblements n’est pas encouragé. Ce n’est pas facile à gérer. On a de belles idées et on a hâte d’en parler. On fait donc une pause cette année et il n’y aura pas de père Noël», explique Sandra Turgeon.

Selon la directrice, il s’agit d’une décision sanitaire et non commerciale. «C’est une stratégie pour s’assurer que peu importe le contexte, on va pouvoir tenir toutes nos activités. Il fallait prendre une décision pour la sécurité, la gestion et l’animation», ajoute Mme Turgeon.

