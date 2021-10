Saison 2021-2022 du Rocket: un retour aux sources pour Jean-François Houle

Durant toute sa carrière d’entraîneur, Jean-François Houle n’a jamais pris de raccourci. Il a monté les échelons un à la fois. Avec fierté, il se plaît à rappeler que chacune des étapes lui a permis d’approfondir ses connaissances. Autant par le coup du hasard que celui du destin, elles l’ont amené à Laval, dans ce véritable retour aux sources.

Depuis juillet, la vie de l’homme de hockey de 46 ans a complètement changé. Il a quitté le domicile familial du centre de la Californie en mettant le cap sur le Québec. Après 18 années derrière un banc, il a finalement obtenu le poste convoité. Qui plus est, dans une organisation qui lui est chère.

Repêché par le Tricolore en 1993 et fils de Réjean Houle, il a entre autres évolué deux saisons à Fredericton avant d’accrocher ses patins et de faire ses classes dans le monde du coaching.

Étape par étape, disions-nous...

Touche-à-tout

Durant sept ans, le Québécois a servi à titre d’assistant chez les Golden Knights de l’Université Clarkson, son alma mater, dans la NCAA. Il a ensuite pris les rênes des MAINEiacs de Lewiston, dans la LHJMQ, l’instant d’une saison, avant leur dissolution en 2011.

Et le destin a ensuite voulu qu’il prenne in extremis la barre de l’Armada de Blainville-Boisbriand dès l’automne suivant lors de la campagne inaugurale. Après trois saisons, il a voulu relever un nouveau défi chez les pros. Il a dégoté le poste d’entraîneur-chef des Condors de Bakersfield dans la Ligue de la côte Est.

Un an plus tard, après un brassage de cartes parmi les club-écoles de l’Amérique du Nord, Houle a perdu son poste, mais en restant dans la petite ville industrielle californienne. Les Condors avaient rejoint les rangs de la Ligue américaine, toujours sous l’égide des Oilers d’Edmonton. Il a d’abord épaulé Gerry Fleming, puis Jay Woodcroft.

«Pour moi, c’est l’apprentissage qui est important, et non le titre», a précisé Houle en racontant son cheminement lors d’un généreux entretien durant le camp d’entraînement.

Trois enfants, trois villes

Il a saisi son opportunité dès qu’il a vu s’ouvrir la porte du Rocket de Laval après le départ de Joël Bouchard.

«C’était un no-brainer de travailler pour le Canadien, l’organisation avec laquelle j’avais grandi, a raconté le nouvel entraîneur. C’est un peu le hasard qui m’a amené ici. Dans notre métier, de nombreux postes s’ouvrent chaque année. Chaque cheminement est différent. Dans mon cas, j’ai beaucoup voyagé, ce qui m’a permis de gagner en expériences, connaissances et compétences.»

À preuve, ses trois enfants ont vu le jour à différents endroits. Sa plus vieille, Emma, est née à La Nouvelle-Orléans. Son fils Noah est venu au monde à Potsdam dans l’État de New York. Et la p’tite dernière surprise, Lucy, s’est pointé le nez à Bakersfield, en Californie.

«Cette opportunité du Rocket me permet de retrouver le poste d’instructeur-chef. Ça faisait six ans que j’étais adjoint et j’étais prêt à relever un nouveau défi dans la Ligue américaine, a-t-il relaté. Quand c’est le temps de mettre cartes sur table pour passer à autre chose, j’estime que toutes mes expériences m’aident énormément.»

Un style différent

En aucun cas il ne faut prétendre qu’il suivra les traces et le style de son prédécesseur. Plus calme et moins flamboyant, il prône la patience. Mais sa soif de vaincre est bien présente.

Déjà, il a fait ses marques dans le vestiaire en modifiant les slogans. Il a appuyé sur trois mots qui lui sont chers pour obtenir du succès dans cette ligue : vitesse, acharnement et constance.

Ils sont bien mis en évidence dans les quartiers généraux de la Place Bell.

«Mon objectif, c’est d’encadrer mes joueurs. Pas juste sur la patinoire, mais dans la vie quotidienne, a-t-il expliqué. Je dois apprendre à bien les connaître pour être en mesure de les préparer à la LNH. Un joueur a besoin de l’aide de ses entraîneurs, de ses coéquipiers, de ses parents et de ses amis pour avoir du succès. Et je suis là pour les supporter.»

Renouer avec le français

De retour dans le marché montréalais, Houle souhaite également gérer adéquatement la réalité quotidienne d’un entraîneur-chef.

«Je dois aussi gérer mes relations avec les médias, a-t-il souligné avec humour. Ils n’étaient pas très présents à Bakersfield. C’était encore moins le cas dans mon poste d’adjoint.

«J’aurai aussi à m’habituer avec le français qui était aussi absent depuis sept ans. Ce sont des défis agréables à relever.»

Et ce ne sont pas les défis qui manquent chez le Rocket.

En quête de constance

Après une saison 2021 sans signification dans la division canadienne en temps de pandémie, la vie «normale» reprendra chez le Rocket. Par contre, normalité ne doit pas rimer avec les difficultés des dernières campagnes, à Laval.

En 2021-2022, Jean-François Houle tentera d’intégrer la constance à la difficile équation expliquant les succès ou les insuccès d’une équipe de la Ligue américaine.

De retour dans les souliers du décideur, le nouvel entraîneur-chef estime avoir toutes les qualifications requises pour mener les siens vers la victoire. Il connaît toutes les embûches qu’on peut rencontrer sur la longue route d’une saison.

«C’est une ligue difficile pour les entraîneurs, car on n’a jamais les mêmes joueurs. Tu perds tes meilleurs chaque semaine. Quand il y a un rappel [de la LNH], c’est aussi ton meilleur. Ce n’est pas le gars qui joue sur le troisième ou sur le quatrième trio. Si tu veux gagner, la constance est très importante. Sinon, c’est très difficile.»

Par chance, il compte sur un brillant lot d’espoirs. À lui de les faire progresser vers le bout du tremplin menant à la LNH.

«À mes années à Bakersfield, que ce soit dans la ECHL ou la LAH, j’ai appris à bien évaluer les joueurs. Je suis passé par là comme entraîneur et joueur. Je sais les placer au bon endroit», a dit celui qui a appris la gestion des effectifs.

Patience et travail

À Laval, Houle aura sous la main une belle brochette de vétérans et d’espoirs. Chacun doit comprendre son rôle et ses objectifs. Surtout les jeunes qui espèrent évoluer dans le circuit Bettman.

«Ils doivent comprendre qu’on n’atteint pas la LNH en claquant des doigts. Il faut du temps, de l’expérience, une progression constante et de la préparation. Ce n’est pas évident pour les jeunes», a expliqué Houle.

Donc, à force de bûcher, de progresser et de naviguer à travers les hauts et les bas d’une saison professionnelle, ils devraient apprendre le métier.

C’est pourquoi le mot «constance» résonne continuellement dans le langage du coach. La constance de chaque patineur se traduira dans celle du club.

Vivement les séries

Depuis quatre ans, le Rocket n’a pas participé aux séries. La saison dernière, elles n’avaient pas lieu dans la section canadienne. En 2020, pour les raisons pandémiques que l’on connaît, elles avaient été annulées. Au sixième rang, l’équipe était alors engagée dans une course aux séries en fin de saison.

Houle, lui, a participé à la danse printanière derrière le banc des Condors de Bakersfield, club-école des Oilers d’Edmonton, en 2019 et en 2021.

Plusieurs dirigeants

Au fil de ses sept saisons durant lesquelles il était affilié à la formation albertaine, il a appliqué les idées de ses supérieurs. Bon nombre d’entre eux ont obtenu du succès durant leur carrière dans la LNH. Il a vu défiler quatre entraîneurs-chefs et autant de directeurs généraux à Edmonton.

«Il y en a plusieurs qui sont passés là, on le sait tous et on ne le cachera pas, a-t-il fait remarquer avec une pointe d’humour et le sourire. Mais j’ai appris de tous ces gens, dont Dave Tippett, Ken Hitchcock, Peter Chiarelli et Craig MacTavish.

«Ils avaient tous des philosophies et des styles de jeu différents qui m’ont permis d’approfondir mes connaissances.»

En les appliquant, Houle pourra aider ses joueurs à vivre leur rêve en s’établissant peut-être dans la LNH.

À son avis, rien ne peut surpasser le sentiment d’annoncer enfin la grande nouvelle d’un appel du circuit Bettman.

«C’est ce qui me rend heureux, car tu as vu le joueur grandir et se défoncer. C’est valorisant», a assuré Houle.

