Vaccination obligatoire: un dernier avertissement lancé aux employés non vaccinés

Des mesures importantes de réorganisation de services seront annoncées cette semaine, a prévenu le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans une publication Twitter samedi.

Message aux 15k employés du réseau de santé non vaccinés: des mesures importantes de réorganisation de services seront annoncées cette semaine.



On maintien la position de la SP au 15 oct pour les 330k employés. La seule façon de diminuer les impacts, c’est de se faire vacciner. — Christian Dubé (@cdube_sante) October 9, 2021

«On maintient la position de la [Santé publique] au 15 oct pour les 330k employés. La seule façon de diminuer les impacts, c’est de se faire vacciner», a écrit le ministre, dans un message directement adressé aux 15 000 employés du réseau de santé non vaccinés.

• À lire aussi: Vaccination obligatoire: au moins 150 inhalothérapeutes pourraient être suspendus

• À lire aussi: Employés de la santé non vaccinés: Dubé fait pression sur les ordres professionnels

Rappelons que les travailleurs non vaccinés du réseau de la santé seront suspendus sans solde s’ils ne sont pas adéquatement vaccinés d’ici le 15 octobre.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, en date du 6 octobre 2021, il y aurait 27 051 travailleurs de la santé non adéquatement vaccinés, dont 15 607 qui n’ont toujours pas reçu de première dose. On compte également 3487 infirmières qui ne sont pas adéquatement vaccinées, dont 2062 n’ont reçu aucune dose.

À voir aussi