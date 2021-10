Australie : Sydney sort de presque quatre mois de confinement

Les habitants de Sydney sortaient lundi de près de quatre mois d’un confinement strict, décrété dans la plus grande ville d’Australie pour faire barrage à l’épidémie de COVID-19.

• À lire aussi: COVID-19: la Nouvelle-Zélande fait volte-face

Dans cette ville de cinq millions d’habitants, un confinement avait été décidé à l’été pour empêcher la propagation du variant Delta du coronavirus, hautement contagieux.

Il a été levé après 106 jours de restrictions, au vu de la baisse des contaminations — 477 cas enregistrés dimanche dans l’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud, le plus peuplé du pays — et de l’avancée de la vaccination, avec plus de 70 % de la population âgée de plus de 16 ans complètement vaccinée.

AFP

Quelques lieux accueillant du public comme les bars ou les salles de jeux devaient rouvrir dès minuit pour les clients vaccinés.

Les coiffeurs rouvriront leurs portes dans la journée de lundi avec un carnet de rendez-vous déjà bien rempli.

Depuis juin, les magasins, écoles et entreprises étaient fermés pour les activités dites « non essentielles ». Les déplacements étaient limités à cinq kilomètres du domicile et il n’était pas possible de rendre visite à des proches, de pratiquer une activité sportive, de faire du magasinage ou d’assister à des funérailles.

AFP

« Peu de pays ont adopté une approche aussi stricte, voire extrême, dans leur gestion de la COVID que l’Australie », a déclaré à l’AFP Tim Soutphommasane, universitaire et ancien commissaire australien à la discrimination.

Des restrictions vont perdurer quelques semaines concernant les rassemblements et les voyages à l’étranger, de même que la réouverture complète des écoles.

Largement épargnée pendant les premiers mois de la pandémie grâce à une stratégie « zéro-COVID », à la fermeture de ses frontières et à une politique de dépistage massif, l’Australie a subi une vague hivernale liée à la propagation du variant Delta, qui a obligé les deux plus grandes villes du pays, Sydney et Melbourne, à imposer un confinement de plusieurs mois.

« C’est un grand jour pour notre État », a déclaré Dominic Perrottet, récemment nommé premier ministre conservateur de la Nouvelle-Galles-du-Sud. Après « 100 jours de sang, de sueur et sans bière », a-t-il ajouté, « vous l’avez bien mérité ».

M. Perrottet a encouragé les clients à traiter le personnel avec gentillesse, craignant des tensions liées à l’interdiction des personnes non vaccinées dans certains établissements.

Un rebond des contaminations est également craint.

L’Association médicale australienne a dit soutenir « l’ouverture progressive de l’économie et l’assouplissement des restrictions », jugeant toutefois « essentiel d’observer l’impact de chaque étape sur la transmission et le nombre de cas ».

« Sinon, la Nouvelle-Galles-du-Sud pourrait encore voir les hôpitaux devenir complètement débordés malgré des taux de vaccination élevés », a ajouté l’organisme de santé.