COVID-19: l’Ontario sous la barre des 600 cas

L’Ontario est repassé dimanche sous la barre des 600 cas quotidiens après une légère augmentation la veille.

La province a rapporté 535 nouveaux cas pour ce dernier jour de la semaine ainsi que deux décès supplémentaires. Sur ce nombre, près de 388 contaminations concernent des personnes qui n’ont pas complété leur vaccination ou dont le statut vaccinal est inconnu, a indiqué la ministre de la Santé, Christine Elliot.

Les hospitalisations ont également continué de diminuer en Ontario, avec 156 lits occupés contre 258, samedi, et une personne de moins aux soins intensifs qui comptent 153 patients.

Environ 87 % des Ontariens de plus de 12 ans ont désormais reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 quand près de 82,3 % d’entre eux sont considérés comme adéquatement vaccinés.

Du côté de la province voisine, le Québec a fait part de 612 nouvelles infections, dimanche, dont 400 personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui ont obtenu leur première dose dans un délai de moins de 14 jours avant d’être tombées malades.

Le nombre de patients en soins intensifs a connu une légère baisse avec quatre individus qui ont pu sortir du service, portant le total à 80, quand 296 hospitalisations (-1) sont toujours enregistrées.

À quelques jours de la date limite pour la vaccination obligatoire des employés de la santé, 11 921 doses de vaccin ont été injectées en 24 heures, dont 8 306 deuxièmes doses. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait d’ailleurs rappelé samedi que la position de la santé publique serait maintenue pour les 330 000 employés concernés.

Un concours pour la vaccination à l’Université de Moncton

Le Nouveau-Brunswick a affiché une légère amélioration dans son bilan quotidien, dimanche, avec 73 nouveaux cas et deux décès, après avoir comptabilisé 100 contaminations supplémentaires la veille.

Le gouvernement de la province des maritimes a toutefois tenu à insister sur l’importance du respect des mesures sanitaires lors de cette fin de semaine.

«Nous devons toutes et tous suivre les règles et rester avec les personnes de notre ménage seul durant cette fin de semaine de l’Action de grâce afin de ralentir la propagation du virus et prévenir d’autres pertes tragiques», a déclaré par voie de communiqué le premier ministre néobrunswickois, Blaine Higgs.

Près de 81,4 % des résidents de la province ont complété leur statut vaccinal quand 90,6 % ont reçu leur première dose.

Et pour encourager la vaccination, l’Université de Moncton a quant à elle lancé un concours cette semaine pour ses étudiants. Un premier tirage aura lieu le 14 octobre pour l’obtention d’une bourse de 2000 $ ou cinq cartes VISA de 200 $ parmi les élèves qui auront soumis leur preuve de vaccination. Une bourse de 1000 $ et trois autres cartes VISA du même montant seront en jeu le 10 novembre prochain.

La situation au Canada

Ontario: 591 866 cas (9790 décès)

Québec: 415 787 cas (11 415 décès)

Alberta: 308 275 cas (2830 décès)

Colombie-Britannique: 192 491 cas (2001 décès)

Saskatchewan: 71 526 cas (746 décès)

Manitoba: 61 385 cas (1217 décès)

Nouvelle-Écosse: 6918 cas (98 décès)

Nouveau-Brunswick: 5160 cas (74 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1848 cas (11 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1456 cas (6 décès)

Yukon: 796 cas (10 décès)

Nunavut: 666 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 306 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 658 493 cas (28 202 décès)

