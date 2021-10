Élections municipales 2021: le bulletin de nos experts

Chaque dimanche, nos trois experts en communication et politique analysent la semaine électorale à Québec, à travers tous ses rebondissements et les engagements des candidats et candidates. Bonne lecture !

Natacha Joncas Boudreau

Natacha Joncas Boudreau a œuvré pendant 10 ans en politique provinciale où elle a occupé diverses fonctions, notamment celles d’attachée de presse et de directrice de cabinet. Elle travaille aujourd’hui chez TACT où elle accompagne plusieurs organisations en relations publiques et gouvernementales.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Semaine marquée par le premier débat, exercice essentiel pour la notoriété de tous les candidats. Jusqu’à maintenant, Marie-Josée Savard et Bruno Marchand mènent une campagne prudente, dont les thèmes se recoupent. Jean-François Gosselin démontre qu’il a pris de l’expérience durant les quatre dernières années. Jackie Smith et Jean Rousseau sont en marge, même si ce dernier contribue de façon pertinente. Globalement, la campagne est un peu ronflante. Avec quatre semaines à faire, il sera intéressant de voir qui réussira à donner une impulsion à cette course, prendra des risques, se démarquera, mais surtout, réussira à motiver les électeurs à se rendre aux urnes.

Le bon coup de la semaine

Jean Rousseau, qui sait faire dans la nuance et dont les attaques sont respectueuses. On en a eu l’exemple notamment au débat des chefs et lorsqu’il a commenté l’absence de Marie-Josée Savard lors du débat sur les aînés.

Le mauvais coup de la semaine

Jean-François Gosselin a vécu une situation redoutée par tout chef : perdre une journée à défendre un candidat. Il s’est retrouvé empêtré dans ses explications en tentant de justifier l’inexplicable.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 7 / 10

Total après 3 semaines : 21 / 30

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8 / 10

Total après 3 semaines : 24 / 30

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 7 / 10

Total après 3 semaines : 20 / 30

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 8 / 10

Total après 3 semaines : 24,5 / 30

Jackie Smith, Transition Québec : 5 / 10

Total après 3 semaines : 18 / 30

Karine Gagnon

Karine Gagnon est journaliste depuis 1995, directrice adjointe à l’information au Journal de Québec et chroniqueuse aux affaires municipales depuis 2013. Elle commente l’actualité municipale de la région sur diverses plateformes, dont à TVA Québec. Elle est étudiante à la maîtrise en science politique à l’Université Laval.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Bruno Marchand est sur une lancée et parvient de plus en plus à s’imposer. À l’inverse, Marie-Josée Savard doit se ressaisir. Sa sortie selon laquelle M. Marchand copierait ses idées et aurait trouvé le nom de son parti dans un communiqué d’Équipe Labeaume de 2013 démontre une perte de contrôle. Jean Rousseau aurait eu avantage à présenter ses engagements pour les aînés avant le débat sur ce thème, comme l’a fait Québec 21. Taxer les « gros commerçants » selon leur stationnement, et imposer un péage sur les autoroutes pour les non-résidents, comme le propose Jackie Smith, n’a pas de sens.

Le bon coup de la semaine

Jackie Smith a envoyé Jean-François Gosselin dans les câbles en lui demandant si son candidat Claude Duplessis, un climatosceptique, était celui qui avait déterminé que son projet de métro était écologique. M. Gosselin a reconnu qu’il est un de ses conseillers sur le projet.

Le mauvais coup de la semaine

Marie-Josée Savard brillait par son absence au débat sur les aînés auquel tous les autres chefs ont pris part. Aspirer à donner plus de place à l’équipe, c’est bien, mais ce n’est pas approprié lors d’un débat des chefs.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 5 / 10

Total après 3 semaines : 17,5 / 30

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8,5 / 10

Total après 3 semaines : 24 / 30

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 7 / 10

Total après 3 semaines : 19 / 30

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 7,5 / 10

Total après 3 semaines : 23,5 / 30

Jackie Smith, Transition Québec : 5,5 / 10

Total après 3 semaines : 16,5 / 30

Alexandre Boucher

Ayant longtemps œuvré dans les coulisses du pouvoir, Alexandre Boucher agit comme vice-président Affaires publiques au Cabinet de relations publiques NATIONAL où sa pratique est axée sur la gestion de crise, d’enjeux et d’image, les relations gouvernementales et la formation de porte-parole.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Tandis que MM. Gosselin et Marchand reprochent à Mme Savard d’avoir délégué une conseillère pour un débat sur la place des aînés, Équipe Marie-Josée Savard accuse QFF de lui voler un slogan de... 2013 ! Dans un cas comme dans l’autre, ce sont de fausses controverses. Bruno Marchand a transformé sa bourde sur la redevance tramway en une proposition fort défendable. Jean Rousseau doit s’imposer davantage, car, chaque fois qu’il intervient, ses propos nuancés permettent d’élever les débats. Vrai que Transition Québec souffre d’un déficit de notoriété par rapport aux autres, mais pour un parti marginal non représenté à l’Hôtel de Ville, Jackie Smith bénéficie d’une visibilité plus qu’intéressante.

Le bon coup de la semaine

Entre 2017 et aujourd’hui, Jean-François Gosselin a gagné en expérience, en connaissances et en profondeur. D’abord piètre communicateur, il a développé un sens de la répartie et de la formule très utile dans une campagne électorale.

Le mauvais coup de la semaine

Québec 21 hanté par les déclarations climatosceptiques d’un candidat. Le parti minimise le tout en parlant d’un « homme très coloré ». N’empêche, ledit candidat est étroitement associé à son projet de métro léger « écologique ».

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 7,5 / 10

Total après 3 semaines : 22 / 30

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8,5 / 10

Total après 3 semaines : 23,5 / 30

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

Total après 3 semaines : 19 / 30

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 7,5 / 10

Total après 3 semaines : 23 / 30

Jackie Smith, Transition Québec : 6 / 10

Total après 3 semaines : 18,5 / 30