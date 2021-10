Embardée mortelle en Beauce: «C’était un garçon aimé de tous»

Un jeune homme amateur de voitures et rempli d’énergie, selon ses amis, a perdu la vie samedi dans une violente embardée à Saint-Bernard, en Beauce. Les causes de l’accident sont encore nébuleuses.

• À lire aussi: Embardée mortelle en Beauce: un jeune homme perd la vie

« Zachary, c’était le genre de gars que tu voyais et que tu le savais que c’était un bon gars. Il dégageait une énergie positive, drôle, heureuse, c’était vraiment une bonne personne », raconte Megane Savoie, une connaissance de Zachary Boulet-Lessard.

Le jeune homme de 20 ans est décédé dans une sortie de route survenue peu avant 1 h, samedi, sur le rang Saint-Henri, entre les rangs Saint-Luc et Saint-Marc.

Pour une raison qu’on ignore toujours, le jeune homme originaire de Saint-Elzéar aurait alors fait une embardée qui a complètement démoli son véhicule. Aucun autre automobiliste ou témoin n’a été impliqué dans l’accident, d’après la Sûreté du Québec (SQ). « À l’arrivée des premiers répondants, l’homme était déjà dans un état très critique », précise Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ.

« Une boule d’énergie »

L’événement tragique a ébranlé les élèves de la polyvalente où le jeune homme, qui adorait les voitures, a étudié. « C’est vraiment une étape difficile pour nous tous, à Benoît-Vachon. Zachary, c’était un garçon aimé de tous », indique Megane Savoie.

Elle décrit leur première rencontre comme un événement « drôle », puisqu’il était une personne sociable et facile d’approche.

Sur les réseaux sociaux, bon nombre de ses proches ont publié un dernier au revoir qui lui était destiné. « Depuis que je te connais, tu as toujours su mettre de la lumière où tu passais, une boule d’énergie, toujours à l’écoute des autres », explique Bianca P-a, une proche de Zachary, dans une publication Facebook.

« On a perdu dans la nuit une personne extraordinaire. Merci Zach pour tout ce que tu as fait pour moi, pour nous. Tu as été une personne qui a toujours fait passer le bonheur des autres avant le sien », souligne son amie Emy LS sur Facebook.

Enquête en cours

Des patrouilleurs en enquêtes-collisions se sont rendus sur les lieux de l’accident pour éclaircir les circonstances de l’événement, qui demeurent toujours nébuleuses. Plusieurs hypothèses sont à l’étude, explique Mme Bilodeau. Le véhicule sera envoyé à l’expertise mécanique pour savoir, notamment, si la vitesse ou un bris pourrait être en cause.

Pour le moment, l’alcool au volant ne semble pas avoir eu une quelconque incidence dans l’accident.

–Avec la collaboration de Jérémy Bernier