Feux de forêt en Australie: les pompiers de la SOPFEU récompensés

Près d’une cinquantaine de combattants des flammes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont été honorés par Québec, dimanche, à l’occasion de la Journée nationale de la reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour sa première mission outre-mer, le contingent de 47 employés de la SOPFEU a été honoré pour sa contribution à la lutte des incendies de végétation qui ont ravagé le sud-est de l’Australie à l’hiver 2019-2020.

La Médaille pour acte méritoire a été décernée à 46 employés, tandis que l’agente à la prévention et aux communications qui les a accompagnés a reçu une Citation de reconnaissance pour avoir facilité leur travail.

De décembre 2019 à mars 2020, l’Australie a fait face aux plus importants incendies de végétation de son histoire. La faune et la flore y ont été durement affectées mettant en péril la biodiversité et menaçant la survie de plusieurs espèces déjà amenées à disparaître, comme les koalas. Les feux ont ravagé 18 millions d’hectares et 6 000 bâtiments, dont 2 779 habitations. Les feux ont aussi causé 34 décès directs, 445 décès par inhalation de fumée et 4000 hospitalisations.

«En se mobilisant pour porter secours au peuple australien et en contribuant à circonscrire le pire incendie de végétation de son histoire, les personnes décorées ont fait honneur à notre savoir-faire, à notre courage. [...] Je m’en voudrais de ne pas féliciter la SOPFEU qui, chaque année, démontre sa grande compétence et son excellence aussi bien dans les campagnes de prévention que dans la lutte qu’elle mène sur le terrain pour protéger nos populations contre les incendies de forêt», a souligné Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique.

Dépêchée dans les États de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, l’équipe de la SOPFEU, en mission pour un peu plus d’un mois, a défié quotidiennement des températures de 40 à 50 °C.

En tout, ce sont 55 Médailles pour acte méritoire, 10 Citations de reconnaissance et trois Citations d’honneur qui ont été décernées dimanche au cours de la cérémonie de remise des décorations et des citations pompières 2021.

Récompenser le courage citoyen

Lors de la cérémonie de reconnaissance, des citoyens ont également été honorés pour le courage et l’altruisme exemplaires dont ils ont fait preuve en portant secours à des personnes en danger.

Depuis 2017, deux Médailles du sacrifice, 54 Croix de courage, 153 Médailles pour acte méritoire, 15 Citations d’honneur et 58 Citations de reconnaissance ont été décernées par le gouvernement du Québec.

